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وزير الشباب يشارك اليوم فى مارثوان رياضى بالشرقية

الجمعة، 08 مارس 2019 08:28 ص
وزير الشباب يشارك اليوم فى مارثوان رياضى بالشرقية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب
الشرقية - إيمان مهنى
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أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية،  انطلاق فعاليات ماراثون الشرقية للجرى، والذى تنظمه مديرية الشباب والرياضة اليوم بمدينة الزقازيق، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب، والدكتور خالد عبد البارى رئيس جامعة الزقازيق، وعدداً من القيادات التنفيذية والشعبية، وبمشاركة شباب الشرقية.
 
أكد المحافظ أن الشباب هم العامل الرئيسي لتقدم المجتمع وتطوره على جميع الأصعدة الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية والفكرية، مشيراً إلى أهمية إقامة وتنظيم الماراثونات والمسابقات الرياضية المختلفة، لتوجيه طاقة الشباب، والاهتمام بمواهبهم وميولهم، باعتبارهم الطاقة الفعالة فى المجتمع.

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