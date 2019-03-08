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وزير الخارجية الصينى: إجراءات أمريكا ضد الشركات الصينية متعمدة

الجمعة، 08 مارس 2019 10:48 ص
وزير الخارجية الصينى: إجراءات أمريكا ضد الشركات الصينية متعمدة
رسالة بكين: هانى محمد
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أكد وانج يي وزير الخارجية الصيني، أن الصين تدعم الشركات والأفراد المعنية لاستخدام سلاح القانون للدفاع عن حقوقهم وعدم التصرف كـ"الحملان الصامتة"، وأن الحق سيحكم والعدالة لا تُهزم، وما تحميه الصين اليوم ليس الحقوق والمصالح لشركة معينة فحسب، بل الحق المشروع الذي تملكه الدول والأمم في التنمية، وكذلك الحق الطبيعي لجميع الدول الراغبة في تعزيز تنميتها في مجل العلوم والتكنولوجيا.

 

وقال وانغ يى وزير الخارجية الصيني صباح اليوم في المؤتمر الصحفي المنعقد على هامش "الدورتين" ببكين، إن الإجراءات الأخيرة ضد الشركة الصينية المعنية والأفراد المعنية ليست قضية قضائية بحتة على الإطلاق، بل مضايقة سياسية متعمدة.

 

وأضاف وزير الخارجية الصينى: ما زلنا ننظر إلى مستقبل العلاقات الصينية الأمريكية بتوقعات ايجابية، ونعتقد أن البلدين لم ولن يتجهان إلى المواجهة، وإحياء عقلية الحرب الباردة أمر يعاكس تيار العصر ولا يحظى بدعم الناس.

 

ودعا البعض إلى "فك الارتباط" بين الصين والولايات المتحدة، ولاشك أن ذلك أمر غير واقعي، لأن "فك الارتباط" مع الصين يعني "فك الارتباط" مع الفرص ومع المستقبل، وإلى حد ما "فك الارتباط" مع العالم.

 

 


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