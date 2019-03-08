وزيرة الهجرة تحتفل بيوم المرأة العالمى مع رابطة "سيدات مصر" فى بيروت

كتب محمود راغب

لبت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج إلى بيروت، التى تزور بيروت حاليًا، دعوة فاطمة النجارى، حرم السفير نزيه النجارى، السفير المصرى فى بيروت، إلى لقاء رابطة "سيدات مصر" وهن سيدات يقمن فى لبنان منذ سنوات طويلة، بمقر منزل سفير مصر فى بيروت، احتفالات بيوم المرأة العالمى.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أنه تم خلال اللقاء عرض فيلم "حكاية وطن" موضحًا الإنجازات التى حققتها مصر والمصاعب التى تغلبت عليها، كما قدمت الدكتورة "شيرين كمال بشرى" محاضرة حول الإيجابية ومساعدة الآخرين وكيفية رد الجميل إلى مصر، حيث تفاعل الحاضرات وقدمن الشكر لمعالى الوزيرة على تعدد لقاءاتها بالجالية، معربات عن فخرهن بوجود سيدة بهذه الثقافة على رأس وزارة مصرية فى هذه المرحلة.

وفى كلمة لها، وجهت السفيرة نبيلة مكرم التحية للمرأة المصرية التى تحمى أسرتها وتساند وطنها، كما ثمنت على دور المرأة المصرية بالخارج، واستعرضت السفيرة نبيلة مكرم تجربتها فى وزارة الهجرة، وما حققته الدولة المصرية من إنجازات فى عدة مجالات وكذلك ما تطلبه مصر من أبنائها بالخارج أن يكونوا خير سفراء لها من أجل نقل الصورة الصحيحة عما يحدث على أرض الوطن فى البلدان التى يعيشون فيها.

كما أوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن لبنان بها نحو 25 ألف عامل مصرى ومبدأ التكافل الاجتماعى السائد بينهم يرفع بالتأكيد الروح المعنوية للعمالة المصرية هناك.

وثمنت وزيرة الهجرة دور المرأة المصرية المهاجرة فى تمثيل مصر بما يليق، مشيرة إلى تقدير القيادة السياسية لدور ومهام المصريين بالخارج على نحو شامل، مشيدة بدور المرأة المصرية فى المعارك السياسية، والتحذير من مغبة الانسياق خلف وسائل التواصل الاجتماعى، فى ظل تطور الحروب فى الوقت الراهن.