وزيرة السياحة لـ"يوروسبورت": بث مواد ترويجية خلال بطولة أمم أفريقيا

كتبت آمال رسلان

فى ضوء اللقاءات الإعلامية التى تجريها الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة السياحة على هامش مشاركتها اليوم الجمعة ، فى بورصة برلين السياحية ITB التى تستمر خلال الفترة من 6-10 مارس الحالى فى العاصمة الألمانية برلين، أجرت الوزيرة عدد من اللقاءات الإعلامية منها حوارا تلفزيونيا مع قناة يوروسبورت.

استهلت الوزيرة اللقاء ، بالإشارة إلى أن هذا العام سيشهد حدثا رياضيا هاما تستضيفه مصر هو بطولة كأس الأمم الافريقية المزمع اقامتها فى يونيو المقبل، مشيرة إلى أن فوز مصر بهذه الاستضافة يعكس ثقة العالم فى قدرة الدولة المصرية على استضافة وتنظيم الفعاليات الكبرى التى من شأنها أن تساهم فى تنشيط السياحة إلى مصر وإلقاء الضوء على المدن السياحية المصرية.

واستعرضت خطة وزارة السياحة للترويج لمصر من خلال هذه الاستضافة حيث ستقوم بإعداد مواد ترويجية عن مصر لبثها قبل وأثناء البطولة، كما ستقوم باستخدام الملاعب التى ستقام بها المباريات لتكون منصات ترويجية لمصر.

وتحدثت الدكتورة رانيا المشاط ، عن مشاركتها فى منتصف فبراير الماضى فى انطلاق ماراثون رياضى بمنطقة أهرامات الجيزة تنشيطا لنمط السياحة الرياضية فى مصر التى أصبحت نمطا مهما يجذب شرائح متنوعة وجديدة من السائحين والشباب حول العالم، ، لافتة إلى أن هذا الماراثون شارك فيه حوالى 4000 متسابق من بينهم 500 أجانب جاءوا خصيصا إلى مصر من 75 دولة حول العالم للمشاركة فى هذا الحدث الذى يمزج ما بين السياحة الثقافية والرياضية.

وأشارت الوزيرة ، إلى افتتاح أول فندق رياضى فى منطقة شرق الأوسط بمدينة الغردقة منذ شهور، لافتة إلى اهتمام الوزارة بدعم البطولات الرياضية الدولية التى تقام على أرض مصر لإبراز ما تتمتع به مصر من مقومات وإمكانيات سياحية مثل بطولة الجونة للإسكواش.