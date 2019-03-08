وزارة السياحة تنظم حفل استقبال على هامش بورصة برلين بمقر السفارة

كتبت آمال رسلان

نظمت وزارة السياحة بالتعاون مع السفارة المصرية فى برلين، حفل استقبال على هامش المشاركة فى فعاليات بورصة برلين السياحية ITB؛ والتى تُعقد خلال الفترة من 6-10 مارس الجارى فى العاصمة الألمانية برلين، بحضور السفير بدر عبد العاطى سفير مصر فى برلين.

وحضر الحفل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، ووزراء سياحة اليونان وقبرص، وعميد السلك الدبلوماسى العربى سفير لبنان فى ألمانيا، وسفراء العديد من الدول العربية منها الجزائر والبحرين واليمن وجامعة الدول العربية، والقائمين بأعمال سفارات المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية، ورئيس لجنة السياحة بالبرلمان الألمانى (البوندستاج)، وعميد ولاية براندنبورج الألمانية، ورئيس جمعية الصداقة المصرية الألمانية سفير ألمانيا السابق بالقاهرة، وعدد من ممثلى كبار منظمى الرحلات وشركات السياحة العالمية.



حفل وزارة السياحة

كما حضر عدد من أعضاء الاتحاد والغرف، وبعض رجال الأعمال والمستثمرين من قطاع السياحة المصريين، والشركات العامة فى الجناح المصرى، وممثلى الصحافة الألمانية، ومنها مجلة هاندلسبلات أهم مجلة اقتصادية فى ألمانيا.



رانيا المشاط تلقى كلمة خلال حفل الاستقبال

وألقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة كلمة رحبت فيها بالحضور، وقدمت الشكر للسفير على استضافته، وأشارت إلى أهمية السوق الألمانى باعتباره من أهم الأسواق المصدرة للسياحة المصرية.

وقدمت الوزيرة الشكر لمنظمى الرحلات والقطاع الخاص على جهودهم خلال الفترة الماضية لزيادة أعداد السياحة الوافدة الى مصر، مؤكدة على أهمية التعاون مع القطاع الخاص وكافة شركاء المهنة لتطوير قطاع السياحة المصرى.



وزيرة السياحة تكرم بعض الحضور بسفارة مصر بألمانيا

كما ألقى السفير كلمة ترحيبية، أكد خلالها على عمق العلاقات المصرية الألمانية فى كافة المجالات، وأثنى على ما تقوم به وزارة السياحة من جهود لزيادة الحركة السياحية الى مصر، وأشاد بالجناح المصرى هذا العام والإقبال الذى شهده من الزائرين.

وقدم وزيرا سياحة دول اليونان وقبرص الشكر للوزيرة والسفير المصرى على حسن الاستقبال، مؤكدين على عمق العلاقات التى تربط بين دولهم ومصر، وأشاروا الى تطلعهم لمزيد من التعاون مع مصر خاصة فى مجال السياحة.



جانب من حفل الاستقبال

وفى نهاية الحفل قامت الوزارة بتوزيع الهدايا التذكارية على الحضور.