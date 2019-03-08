وزارة الأوقاف تبث خطبة الجمعة مترجمة لـ10 لغات.. وبلغة الإشارة للصم والبكم

بثت وزارة الأوقاف، خطبة الجمعة بـ10 لغات عالمية وإشارات الصم والبكم، والصوتية للدعاة المكفوفين.

قال وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة بأنه بمناسبة يوم الشهيد واتساقا مع دور وزارة الأوقاف فى بيان الحق والباطل، وتمييز الخبيث من الطيب، وحرصها على بيان مكانة ومنزلة الشهيد الحقيقى، والفرق بينه وبين من يلقى بنفسه إلى التهلكة من الجماعات الضالة المفسدة المخربة.

قال الوزير إن الوزارة قررت أن تكون خطبة الجمعة القادمة يوم 8 مارس 2019 م عن الشهادة فى سبيل الله عز وجل بين الحقيقة والادعاء، وذلك فى جميع المساجد على مستوى الجمهورية، مع ترجمتها ونشرها مكتوبة ومسموعة ومرئية على نطاق واسع عالميا، إضافة إلى ترجمتها إلى لغة الإشارة خدمة لذوى الاحتياجات الخاصة، لنبين للعالم كله الفرق بين الشهيد الذى يدافع عن وطنه وأرضه وعرضه فى إطار الضوابط الشرعية التى لم تترك حق إعلان القتال أو حالة التعبئة العامة أو النوعية حقا للأفراد أو الجماعات إنما جعلته حقا للحاكم وفق ماينظمه القانون والدستور بكل دولة، حتى لا يصير الناس إلى فوضى ومليشيات متناحرة يأكل بعضها بعضا، مع تأكيدنا على الدور الوطنى الذى تقوم به قواتنا المسلحة المصرية الباسلة وشرطتنا المصرية الوطنية من جهود تذكر فتشكر فى مواجهة عناصر الإفساد والشر من الجماعات الإرهابية والمتطرفة، إضافة إلى جهودهما فى بناء الدولة، مع بيان واجبنا نحو أسر الشهداء وذويهم وأن رعايتهم مطلب شرعى ووطنى، فتحية لشهدائنا الأبطال الذين ضحوا بأنفسهم الغالية فى سبيل الحفاظ على كل ذرة رمل من ثرى مصر الندى، والعمل على أن تظل رايتها مرفوعة عالية خفاقة.

وأكد وزير الأوقاف، أن وزارة الأوقاف المصرية قد اعتمدت بيان الأزهر الشريف فى التفرقة بين شهيد الحق وقتيل الباطل ركيزة أساسية لخطبة الجمعة القادمة ،وذلك بمناسبة يوم الشهيد، حيث نص بيان الأزهر الشريف الذى أصدره على أن الشهداء الحقيقيين هم مَن يُدافِعون عن أوطانهم ضد كل مُعتَدٍ ويَدفعون أرواحهم فداءً لحماية ترابها وسمائها وأهلها وكلّ مَن يعيشون على أرضها، وليس هؤلاء الذين يُرَوِّعون أهلَ وطنهم ويُهَدّدون أمنهم وأمانهم ويَسعَونَ إلى نشر الفساد والفوضى فى ربوعه.

فى إطار واجبنا التوعوى والدعوى تجاه ديننا وبيان يسره وسماحته وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية، ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف، وفى ضوء إيماننا بأن ديننا دين الرحمة للناس أجمعين، وحرصنا على ترسيخ أسس التعايش السلمى بين الناس جميعا من خلال حوار الحضارات لا تصادمها، قررت وزارة الأوقاف المصرية نشر خطبة الجمعة أسبوعيا بعدة لغات أسبوعيا بإذن الله تعالى، بحيث يتم نشرها مكتوبة ومسموعة ومرئية (بالصوت والصورة) من خلال قيام عدد من أساتذة اللغات المتخصصين بتسجيلها بالمركز الإعلامى بوزارة الأوقاف أسبوعيا، وذلك إضافة إلى نشرها مسموعة باللغة العربية، ومرئية بلغة الإشارة خدمة لذوى القدرات الخاصة.

ونشرت الأوقاف، خطبة الجمعة وموضوعها (الشهادة فى سبيل الله بين الحقيقة والادعاء) بعشر لغات.

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