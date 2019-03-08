video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 08 مارس 2019 04:56 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وان إيفرا تطلق حملة "التوازن فى الأخبار" بمناسبة اليوم العالمى للمرأة

الجمعة، 08 مارس 2019 04:17 ص
وان إيفرا تطلق حملة "التوازن فى الأخبار" بمناسبة اليوم العالمى للمرأة اليوم العالمى للمرأة
كتبت دينا عبد العليم
إضافة تعليق
أطلقت منظمة وان ايفرا العالمية والمعنية بصناعة النشر حملة بعنوان (التوازن فى الأخبار) وذلك بالتزامن مع اليوم العالمى للمرأة، وتهدف الحملة لتمثيل أكثر عدالة للنساء فى الأخبار. 
 
 
وقالت المنظمة فى بيان لها عن الحملة أنه لا يوجد توازن جندرى فى الأخبار فنسبة تمثيل النساء فى الأخبار هى ثلث ما يمثله الرجال، فى كافة الأشكال سواء الاعتماد على الرجل كمصدر أو نقل الأخبار عن الرجال وحتى كتابة موضوعات عن رجال، وأوضحت المنظمة فى بيانها أنها تسعى لأن يحدث التوازن بحيث تكون النسبة بالمناصفة بين الرجل والمرأة فى كافة الأشكال، خاصة وأن استخدام الرجل كمصدر هو العرف السائد خصوصا فى الأخبار السياسية والدسمة وهو ما يجب تغيره بزيادة عدد الأصوات النسائية فى المحتوى الصحفى. 
 
اليوم العالمى للمرأة
اليوم العالمى للمرأة
وعن أهمية الحملة قالت المنظمة فى بيانها إن الإعلام مرآة للمجتمع، یؤثّر الإعلام على الأفكار الاجتماعیة والمعتقدات والتصرفات. تشّكل النساء 50% من العالم، ولكنهن یشّكلن فقط 25% من صناعة الإعلام، ان كان على صعید المصادر أو موضوع الخبر أوالكتّاب. 
یساهم الإعلام فى التأثیر على المجتمع بشكل كبیر: عندما لا تتساوى النساء فى الرجال فى الإعلام، هنا تزيد مخاطر تعزيز الانحياز الجندرى المتمثلة فى النقاط الآتية 
- هناك رجال أكثر من نساء كموضوع للخبر وتتم الكتابة عنهم بشكل أكبر (خاصة في السیاسة
 والمواضیع "الدسمة")
- هناك رجال أكثر من نساء كمصادر للخبر (تحدیداً كخبراء تتم مقابلتهم)
- هناك رجال أكثر من نساء یصنعون الأخبار، یكتبون ویقّدمون الأخبار
(مراسلون/مقّدمون/محّررون)
یتم اظهار النساء بصورة تعزز الصور النمطیة والأدوار الاجتماعیة التقلیدیة )مثًلا: لا تزال النساء
تظهر بصورة مهینة في الإعلام)
وهو ما تسعى المنظمة لتغيره بتمثيل أكثر للنساء فى كل واحدة من النماذج السابقة.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فى اليوم العالمى للمرأة.. إشادة إسبانية بالتمكين السياسى للمرأة المصرية.. مدير المكتب الإسبانى للتعاون: مصر تشهدت تقدما هائلا.. مديرة معهد ثربانتيس: اندهشت بالقيادات النسائية فى القاهرة

سمية الخشاب تطرح كليب "بتستقوى" بالتزامن مع اليوم العالمى للمرأة

رجاء الجداوى وبوسى شلبى وهانى البحيرى فى احتفالات اليوم العالمى للمرأة بمدريد

السفارة الإسبانية بالقاهرة تحتفل باليوم العالمى للمرأة

ناسداك الأمريكية تنشر صور احتفال بورصة مصر باليوم العالمي للمرأة

بمناسبة اليوم العالمى للمرأة.. الإحصاء: عدد الإناث فى مصر 47.5 مليون نسمة

اليوم العالمى للمرأة

صحافة المواطن

اليوم السابع

الاعلام

السياسة




لا تفوتك
خلال الـ72 ساعة المقبلة.. اعرف توقعات حالة الطقس ونصائح الأرصاد × 13 معلومة

خلال الـ72 ساعة المقبلة.. اعرف توقعات حالة الطقس ونصائح الأرصاد × 13 معلومة

التموين: لن نستثني ضباط الجيش والشرطة والقضاة من معايير حذف غير المستحقين

التموين: لن نستثني ضباط الجيش والشرطة والقضاة من معايير حذف غير المستحقين

شاهد.. سحر إبراهيموفيتش فى الدوري الأمريكي مع لوس أنجلوس جالاكسى

شاهد.. سحر إبراهيموفيتش فى الدوري الأمريكي مع لوس أنجلوس جالاكسى

الممثلة الأمريكية باربارا بوشيه: عند إبلاغى بتكريمى فى مهرجان أسوان لم أصدق شهرتى بمصر

الممثلة الأمريكية باربارا بوشيه: عند إبلاغى بتكريمى فى مهرجان أسوان لم أصدق شهرتى بمصر

قطع المياه عن مدينة شبرا الخيمة 8 ساعات اليوم

قطع المياه عن مدينة شبرا الخيمة 8 ساعات اليوم

التنمية والبحث العلمى والإبتكار.. أبرز محاور ملتقى الشباب العربى الأفريقى

التنمية والبحث العلمى والإبتكار.. أبرز محاور ملتقى الشباب العربى الأفريقى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة