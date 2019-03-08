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والد تلميذ المرج: لن أترك حقه والكاميرات رصدت اعتداء زميله عليه بسلاح أبيض

الجمعة، 08 مارس 2019 05:00 ص
والد تلميذ المرج: لن أترك حقه والكاميرات رصدت اعتداء زميله عليه بسلاح أبيض تلميذ المرج المصاب
كتب بهجت أبو ضيف
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قال والد التلميذ بالصف السادس الابتدائى، الذى اعتدى عليه زميله بسلاح أبيض عقب خروجه من المدرسة فى المرج، إنه لن يترك حق ابنه، مضيفًا أنه لن يتنازل عن القضية وينتظر قرار النيابة بشأن التحقيق مع الطالب المتهم.

وأضاف والد الطفل المجنى عليه، أنه عقب تحريره محضرًا بالواقعة بقسم شرطة المرج، توجه إلى المدرسة والتقى المديرة، وأخبرها عن حجم الضرر الذى لحق بابنه، حيث إنه أصيب بجرح قطعى بالوجه بطول 15 سم، وأكدت له المديرة أن الطالب المتهم سيتلقى العقاب المناسب.

وذكر والد الطفل أن كاميرات المراقبة الخاصة بأحد المحلات رصدت مشهد اعتداء الطالب المتهم على ابنه بسلاح أبيض، حيث انتهز فرصة سيره بالشارع عقب خروجه من المدرسة وأصابه بوجهه.

وكان والد المجنى عليه قد كشف عن تفاصيل الحادث، فقال إن الطالب المتهم يدعى "يوسف" طالب بالصف السادس الابتدائى بمدرسة خالد بن الوليد بمنطقة المرج القديمة، وجه سبابًا وشتائم لتلميذ يتيم بالمدرسة، ما دفع ابنه وعدد من زملائه لمعاتبته، والدفاع عن الطفل اليتيم، وهو ما أثار غضب الطالب المتهم، حيث توعدهم بالإيذاء.

وأضاف والد الطالب المصاب أنه عقب خروج ابنه وعدد من أصدقائه من المدرسة وتوقفهم لشراء حلوى من أحد المحلات، انتهز الطالب المتهم "يوسف" الفرصة وهاجم ابنه مستخدمًا سلاحًا أبيض، حيث أصابه بوجهه وفر هاربًا، وتم نقل ابنه إلى المستشفى، حيث بلغ طول الجرح 15 سم، بإجمالى 30 غرزة طبية.

 

 

 


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