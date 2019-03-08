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"هلال رجب" يزين سماء الوطن العربى اليوم ويرى بالعين المجردة

الجمعة، 08 مارس 2019 10:30 ص
"هلال رجب" يزين سماء الوطن العربى اليوم ويرى بالعين المجردة رؤية الهلال - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يرصد  هلال قمر شهر رجب 1440 بعد غروب شمس اليوم الجمعة 8 مارس، بسماء المنطقة العربية، حيث يشاهد بالعين المجردة بعد فترة وجيزة من غروب الشمس، وستكون رؤيته افضل من الليلة السابقة، وذلك لارتفاعه عاليا في قبة السماء، وتعتبر فرصة مثالية للتصوير.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها ، أن القمر كان قد وصل مرحلة المحاق أو الاقتران يوم الأربعاء  6 مارس عند الساعة " 4:05 مساء بتوقيت غرينتش"

ويعتبر رصد هلال القمر في شهر مارس مميز مع اقتراب الاعتدال الربيعي، وذلك لأن دائرة البروج – وهي المسار الظاهري للشمس والقمر والكواكب - ستقع بشكل مستقيم تقريبا بالنسبة للافق الغربى، فالزاوية الحادة لدائرة البروج تضع القمرالصغير تقريبا مباشرة فوق موقع غروب الشمس، كما يشاهد فى النصف الشمالى للكرة الأرضية، وهذا يجعل هلال قمر مارس الصغير سهل الرصد.

وسيلاحظ أن الجزء المظلم لهلال القمر سيكون مضاء بضوء خافت في ظاهرة يشار إليها بأن القمر الجديد يحتضن القمر القديم ، وذلك الضوء  نتيجة انعكاس ضوء الشمس عن الأرض وسقوطه على القمر.

وبعد بداية الليل يرصد أيضا بالأفق الغربي المريخ فوق القمر بلونه الأحمر الخافت الى جانب نجم الدبران و عنقود نجوم الثريا اكثر الأجزاء اللامعه ضمن نجوم الثور ونجوم الجبار ونجم الشعرى.

من ناحية أخرى، يمكن رصد ضوء البروج  بالافق الغربي بعد حوالي ساعه وربع من غروب الشمس، حيث يظهر بشكل هرمى أبيض اللون، يمتد من الأفق الغربى نحو الأعلى باتجاه نجوم الثور، وهو نتيجة انعكاس ضوء الشمس عن الغبار ما بين الكواكب، علما بأن ضوء البروج غير مشاهد من داخل المدن بسبب التلوث الضوئى .

ويوما بعد يوم سيتحرك القمر مبتعدا عن موقع غروب الشمس، متجها نحو الشرق عبر السماء، وهى حركته الطبيعية فى مداره حول الأرض، وبعد 7 أيام من الاقتران سوف يصل القمر لمرحلة التربيع الأول.


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