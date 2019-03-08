video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 08 مارس 2019 09:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

نواب أمريكيون ينتقدون استراتيجية إدارة ترامب فى فنزويلا

الجمعة، 08 مارس 2019 09:03 ص
نواب أمريكيون ينتقدون استراتيجية إدارة ترامب فى فنزويلا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ ش أ
إضافة تعليق

انتقدت مجموعة من 16 نائبًا ديمقراطيًا فى الكونجرس الأمريكى استراتيجيّة إدارة الرئيس دونالد ترامب فى الأزمة التى تشهدها فنزويلا.

وقال أعضاء الكونجرس الأمريكى فى رسالة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو أوردتها قناة "فرانس 24" اليوم الجمعة - "نحن نكتب للتّعبير عن قلقنا العميق حيال إدارة (فريق) ترامب للعلاقات مع فنزويلا، وبخاصة اقتراحاته بالتدخّل العسكرى وفرض عقوبات أحاديّة".


وأدان النواب اعتراف واشنطن بزعيم المعارضة خوان جوايدو رئيسًا بالوكالة من دون وجود خطة واضحة لإجراء انتخابات ديمقراطية وتجنب تصاعد العنف ،كما عبروا عن إدانتهم الشديدة لتصرفات حكومة مادورو "التى قتلت متظاهرين عزل ، وأعاقت دخول المساعدات الإنسانية إلى البلاد" ، غير أنهم اعتبروا فى الوقت نفسه أن التهديدات بتدخل عسكرى أمريكى غير مقبولة .

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ألمانيا: الاتحاد الأوروبى قد يفرض المزيد من العقوبات على رئيس فنزويلا

صندوق النقد الدولى يعلن استعداده لإنقاذ اقتصاد فنزويلا

مبعوث ترامب بشأن فنزويلا يتعهد بعقوبات على البنوك التى تدعم مادورو

زعيم المعارضة فى فنزويلا: الحكومة تهدد ألمانيا

قناة أمريكية تعلن اعتقال مراسلها فى فنزويلا

فنزويلا تطرد السفير الألمانى لتدخله فى شئون البلاد

جوايدو يتعهد بشل القطاع العام فى فنزويلا للضغط على مادورو

الولايات المتحدة

برلمانيون

انتقادات

دونالد ترامب




لا تفوتك
كيف نواجه الشائعات وحروب الجيل الرابع × 5 نقاط؟

كيف نواجه الشائعات وحروب الجيل الرابع × 5 نقاط؟

تعرف على روشتة المرور للنجاة من الحوادث أثناء السير فى الشبورة

تعرف على روشتة المرور للنجاة من الحوادث أثناء السير فى الشبورة

حقوقيون مصريون يكشفون جرائم "تنظيم الحمدين" أمام العالم.. ندوة بجنيف تؤكد: النظام القطرى ديكتاتورى لا يحترم القانون وينتهك حقوق العمال والمرأة والأطفال.. وتطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية فى دعم تميم للإرهاب

حقوقيون مصريون يكشفون جرائم "تنظيم الحمدين" أمام العالم.. ندوة بجنيف تؤكد: النظام القطرى ديكتاتورى لا يحترم القانون وينتهك حقوق العمال والمرأة والأطفال.. وتطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية فى دعم تميم للإرهاب

دار الإفتاء تواصل تأهيل المقبلين على الزواج.. 8 دورات شارك بها 650 شاب وفتاة.. عمرو الوردانى: نشرح لهم كيفية التعامل مع المشكلات والضغوط الحياتية.. معظم حالات الطلاق تقع فى السنة الأولى.. الهدف هو زيادة الوعى

دار الإفتاء تواصل تأهيل المقبلين على الزواج.. 8 دورات شارك بها 650 شاب وفتاة.. عمرو الوردانى: نشرح لهم كيفية التعامل مع المشكلات والضغوط الحياتية.. معظم حالات الطلاق تقع فى السنة الأولى.. الهدف هو زيادة الوعى

شاهد.. سحر إبراهيموفيتش فى الدوري الأمريكي مع لوس أنجلوس جالاكسى

شاهد.. سحر إبراهيموفيتش فى الدوري الأمريكي مع لوس أنجلوس جالاكسى

علماء فلك يكتشفون إشعاعات خطيرة تهدد حياة رواد الفضاء

علماء فلك يكتشفون إشعاعات خطيرة تهدد حياة رواد الفضاء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة