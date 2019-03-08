نواب أمريكيون ينتقدون استراتيجية إدارة ترامب فى فنزويلا

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انتقدت مجموعة من 16 نائبًا ديمقراطيًا فى الكونجرس الأمريكى استراتيجيّة إدارة الرئيس دونالد ترامب فى الأزمة التى تشهدها فنزويلا.

وقال أعضاء الكونجرس الأمريكى فى رسالة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو أوردتها قناة "فرانس 24" اليوم الجمعة - "نحن نكتب للتّعبير عن قلقنا العميق حيال إدارة (فريق) ترامب للعلاقات مع فنزويلا، وبخاصة اقتراحاته بالتدخّل العسكرى وفرض عقوبات أحاديّة".



وأدان النواب اعتراف واشنطن بزعيم المعارضة خوان جوايدو رئيسًا بالوكالة من دون وجود خطة واضحة لإجراء انتخابات ديمقراطية وتجنب تصاعد العنف ،كما عبروا عن إدانتهم الشديدة لتصرفات حكومة مادورو "التى قتلت متظاهرين عزل ، وأعاقت دخول المساعدات الإنسانية إلى البلاد" ، غير أنهم اعتبروا فى الوقت نفسه أن التهديدات بتدخل عسكرى أمريكى غير مقبولة .