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ننشر خطة جمعية المحاربين القدماء للاحتفال بيوم الشهيد 9 مارس 2019

الجمعة، 08 مارس 2019 07:25 م
ننشر خطة جمعية المحاربين القدماء للاحتفال بيوم الشهيد 9 مارس 2019 جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب
كتب زكى القاضى
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أكد اللواء باسم عزت ، مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، أن الجمعية خططت للاحتفال بيوم الشهيد الموافق 9 مارس ، عبر عدة وسائل، حيث  سيضع القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية ومدير جمعية المحاربين، وبعض القادة السابقين، اكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول غدا السبت، بالإضافة لإقامة المهرجان الرياضى بجهاز الرياضة للقوات المسلحة يوم الثلاثاء، وتعقد فيه مباريات ودية فى كرة السلة ورفع الأثقال وتنس الطاولة والعدو بالكراسى المتحركة بين فرق الجمعية وتقديم عروض للموسيقات العسكرية.

وأضاف مدير جمعية المحاربين القدماء، أنه سيتم إقامة معرض فنى للمحاربين القدماء بفرع الوفاء والأمل خلال المدة من 14 إلى 23 مارس الجارى، لعرض ابداعات وأعمال المحاربين القدماء، كما سيتم عقد ندوة تثقيفية بحضور وزير الدفاع ورئيس الأركان، لتكريم بعض قدامى قادة القوات المسلحة وأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية والأم والأب المثالى على مستوى أسر الشهداء ومصابى العمليات، كما سيصدر العدد 57 من مجلة الوفاء والتى تصدرها الجمعية، بالإضافة لتنظيم زيارة أسر الشهداء إلى مقابر شهداء الجيشين الثانى والثالث الميدانيين، وتكريم أسر شهداء ومصابى العمليات الحربية فى جميع محافظات الجمهورية بمشاركة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية فى الاحتفال.

وأكد اللواء باسم عزت علام، مدير جمعية المحاربين القدماء، أنه سيتم زيارة مصابى العمليات الإرهابية بالمستشفيات العسكرية، وتنفيذ رحلات لآسر الشهداء ومصابى العمليات فى المناطق العسكرية والقواعد البحرية والجوية والكليات العسكرية ومصانع القوات المسلحة والنوادى والمزارات السياحية، حيث يخطط تنفيذ 30 رحلة فى ذكرى يوم الشهيد.

 

 

 


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الجيش المصرى

القوات المسلحة

يوم الشهيد




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