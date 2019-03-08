ناسا تثبت تعرض القمر لـ"ضربة شمس".. اعرف الحقيقة العلمية "فيديو وصور"

كتب هيثم سلامة

لم تتوقف تأثيرات حرارة الشمس على البشر، ولكن أيضًا على سطح القمر، حيث يظهر كأن لديه ما يشبه الندوب، وفقًا لما كشفته بعثة أرتيمس التابعة لوكالة ناسا، فما الحقيقة العلمية وراء ذلك؟

وقالت البعثة، إن الرياح الشمسية والمجالات المغناطيسية للقمر أعطت نمطًا فيما يشبه الدوامات على سطحه، مما يعطى تأثيرًا كبيرًا مثل شكل "الندوب"، والتى يمكن رؤيتها من سطح الأرض، وإن ذلك بسبب ضعف المجال المغناطيسى لسطح القمر.

وأضافت، أننا على سطح الأرض محميين إلى حد كبير من الآثار الضارة للرياح الشمسية، لأن المجال المغناطيسى لسطح الأرض يعمل على انحراف جزيئات الرياح الشمسية حول كوكب الأرض، حيث لا يصل سوى جزء صغير منها إلى الغلاف الجوى لكوكبنا.





وتابعت، على عكس سطح الأرض، ليس للقمر مجال مغناطيسى، ولكن الصخور الممغنطة بالقرب من سطح القمر تخلق بقعًا صغيرة من المجال المغناطيسى.





وأشار التقرير، أن تلك المعلومات تحتاج إلى فهم جيد لتحسين حماية رواد الفضاء على سطح القمر من تأثيرات الإشعاع، حيث إن فقاعات المجال المغناطيسى ليست قوية بما يكفى لحماية البشر من البيئة الإشعاعية القاسية، ويمكن من خلال الدراسة تطوير تقنيات لحماية رواد الفضاء فى المستقبل.