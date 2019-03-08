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"مميش": بدء تشغيل الأرصفة الجديدة بميناء شرق بورسعيد منتصف 2020

الجمعة، 08 مارس 2019 02:25 م
"مميش": بدء تشغيل الأرصفة الجديدة بميناء شرق بورسعيد منتصف 2020 الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس
بورسعيد - السيد فلاح
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أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن قرب الانتهاء من التعاقدات التي تقوم بها الهيئة الاقتصادية وشركات عالمية لتشغيل الأرصفة الجديدة بميناء شرق بورسعيد، على أن يتم تشغيل المحطات منتصف العام المقبل 2020.

وقال الفريق مميش، فى بيان له، إن مرسيدس ستكون إحدى الشركات العالمية التى ستنطلق من ميناء بورسعيد الجديد كمركز لوجيستي عالمى وهناك مفاوضات مع كبرى الشركات العالمية للعمل بميناء شرق بورسعيد الجديدة.

وأضاف رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، أنه تم التوقيع مع شركة Ecoslop الفرنسية لإنشاء محطة استقبال ومعالجة مخلفات زيتية، باكورة الخدمات البحرية بميناء شرق بورسعيد والمنطقة الاقتصادية كإحدى خدمات القيمة المضافة التي تحقق المواءمة مع متطلبات القوانين الدولية ورؤية مصر 2030 في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة.

وأكد أن الهيئة ستعلن قريبًا عن تنفيذ محطة RORO من قبل تحالف NYK Toyota Bollore بولوريه تويوتا لتشغيل محطة دحرجة السيارات والمركبات بطول رصيف 600 متر وساحة 270 ألف متر مربع، خلال الشهرين المقبلين.

وتابع الفريق مميش، أن الهيئة بالتعاون مع الشركة القابضة للنقل البري والبحري قد قاربت على الانتهاء من دراسات إنشاء محطة الحاويات CT3 بالأرصفة الشرقية لتشغيل المحطة مع الشركة بطول رصيف 800 متر بالإضافة إلى إقامة منطقة لوجستية خلف المحطة بالمنطقة اللوجستية الأولى على مساحة 420 ألف متر مربع.

وكشف الفريق مميش عن رغبة شركة قناة السويس للحاويات في التوسعة في محطتهم بميناء شرق بورسعيد لتصل طول الأرصفة  2950 متر رصيف تداول الحاويات.


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