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خلال ندوة أممية..

مطالبات لمجلس الأمن بمعاقبة قطر وتركيا لتهديدهما السلم والأمن فى ليبيا

الجمعة، 08 مارس 2019 10:28 م
مطالبات لمجلس الأمن بمعاقبة قطر وتركيا لتهديدهما السلم والأمن فى ليبيا تميم بن حمد
كتب أحمد عرفة
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كشف الناشط الليبى سراج سالم التاورغى، فى مداخلة مكتوبه لأعمال الدورة 40 للمجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف، أن تركيا وقطر ارتكبا انتهاكات ترقى إلى مستوى جرائم الحرب فى ليبيا، مطالبا مجلس الأمن بمعاقبة الدول التى تهدد الأمن والسلم فى ليبيا.

 

وقال سراج سالم، خلال المداخلة المكتوبة، إن الجماعات والميليشيات المسلحة تنتهك على مدار الساعة الحقوق الإنسانية للشعب الليبى بدعم مباشر من إمارة قطر وتركيا لزعزعة الاستقرار ومن أجل مصالحهما الضيقة.

 

وأوضح سراج سالم أن جميع الوثائق والأدلة على تورط قطر وتركيا فى مد العناصر المسلحة بالسلاح تؤكد أن ساعة الحساب قد حانت من اجل ايقاف نزيف الدم فى الاراضى الليبية وطالب سراج المجتمع الدولى بأن يلتفت إلى مأساة تاورغاء المدينة التى يعانى اهلها التهجير القسرى منذ 8 سنوات دون ثمة اهتمام من المجتمع الدولى.

 

وطالب سراج سالم التاورغى فى نهاية مداخلته بإنقاذ ليبيا من شاحنات الموت، وأن تقوم بعثة الأمم المتحدة بالتحقيق وإجلاء الحقائق ومعاقبة المتسببين فى دمار ليبيا وكذلك طالب المجتمع الدولى بتقديم الدعم للجيش الليبى الذى ثبت أنه المؤسسة الوحيدة التى تسعى لحفظ الاستقرار فى الأراضى الليبية وأنه وحده القادر على تحرير الأراضى الليبية من الجماعات المسلحة.


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