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مصرع سيدة ببنى سويف بعد تناولها طعاما فاسدا

الجمعة، 08 مارس 2019 11:29 م
مصرع سيدة ببنى سويف بعد تناولها طعاما فاسدا جثه- ارشيفية
بني سويف أيمن لطفى
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لقيت سيدة مصرعها ، مساء اليوم ، بعد تناولها طعامافاسدا بمنزلها فى مدينة الفشن بمحافظة بنى سويف. 
 
 
تلقى اللواء أشرف عز العرب ، مدير أمن بني سويف، إخطارا من العقيد هشام لطفي، مأمور مركز شرطة الفشن يفيد وصول  " صباح . م - 33 سنة "  مقيمة بمدينة الفشن جثة هامة إلى المستشفى المركزى ، وتبين من تحريات الرائد أحمد حسين ، رئيس مباحث الفشن وأقوال زوج ربة المنزل ووالدتها أن المتوفاه  تناولت طعاما فاسدا بالمنزل عن طريق الخطأ ، تم تحرير محضر بالواقعة، و باشرت  النيابة التحقيق وصرحت بدفن الجثة بعد ورود تقرير مفتش الصحة بعدم وجود شبهة جنائية .
 
 
  
 

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