مصرع سيدة ببنى سويف بعد تناولها طعاما فاسدا

بني سويف أيمن لطفى

لقيت سيدة مصرعها ، مساء اليوم ، بعد تناولها طعامافاسدا بمنزلها فى مدينة الفشن بمحافظة بنى سويف.

تلقى اللواء أشرف عز العرب ، مدير أمن بني سويف، إخطارا من العقيد هشام لطفي، مأمور مركز شرطة الفشن يفيد وصول " صباح . م - 33 سنة " مقيمة بمدينة الفشن جثة هامة إلى المستشفى المركزى ، وتبين من تحريات الرائد أحمد حسين ، رئيس مباحث الفشن وأقوال زوج ربة المنزل ووالدتها أن المتوفاه تناولت طعاما فاسدا بالمنزل عن طريق الخطأ ، تم تحرير محضر بالواقعة، و باشرت النيابة التحقيق وصرحت بدفن الجثة بعد ورود تقرير مفتش الصحة بعدم وجود شبهة جنائية .