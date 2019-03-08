مستثمرو البحر الأحمر: رحلات شارتر جديدة من مقدونيا و سراييفو

كتبت آمال رسلان

قال تامر نبيل الأمين العام لجمعية مستثمرى البحر الأحمر أنه فى أعقاب المعارض السياحية التى شاركت فيها مصر بقوة مؤخرا سواء معرض بلجراد أو بورصة برلين بدأت الخريطة السياحية للموسم الصيفى تتضح بالكامل، مشيرا إلى أن هذا الموسم سيكون مميزا للغاية بسبب زيادة الإقبال على المقاصد السياحية المصرية.

وكشف نبيل لليوم السابع أنه سيتم تسيير رحلات طيران شارتر جديدة إلى الغردقة الأمر الذى سيؤدى إلى زيادة الحركة الوافدة للبحر الأحمر خلال الصيف، موضحا أن الطلب تزايد من كافة الأسواق دون استثناء، حتى أن هناك أسواق لم نكن نسمع عنها بدأت تهتم بالمقاصد السياحية المصرية.

وأشار إلى أن مقدونيا وسراييفو فى مقدمة تلك الأسواق التى ستبدأ قريبا تسيير رحلات شارتر مباشرة للغردقة مما سيعمل على تنشيط الحركة السياحية من الدول المجاورة لها، كذلك رومانيا وكرواتيا سترفع عدد الرحلات الشارتر للغردقة، هذا بالإضافة ألى 12 رحلة أسبوعية من صربيا، متوقعا زيادة 20% من كافة الأسواق على أقل تقدير.

وأوضح نبيل أنه فى ظل الإقبال المتزايد ستعمل جميع الفنادق دون استثناء، الأمر الذى سينعكس بدوره على الأسعار وسيؤدى إلى ارتفاعها بشكل كبير، بل توقع أن يشهد الموسم الصيفى "أزمة غرف" حيث أن الطلب سيكون أعلى من عدد الغرف الفندقية فى البحر الأحمر.

وأعرب عن تمنيه أن يمر الموسم بنجاح على قطاع السياحة بالكامل، قائلا " الصيف القادم موسم لم تره مصر منذ سنوات وستتجاوز الأعداد عام الذروة وهو عام 2010، وهناك تكثيف للرحلات على كافة المقاصد"، مشيرا إلى أن مرسى علم تتميز بتوافد السياحة الالمانية والإنجليزية والإيطالية.