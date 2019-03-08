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محمد بن زايد عن الأولمبياد الخاص: فرصة أمامنا لمشاركة قيم التسامح مع العالم

الجمعة، 08 مارس 2019 07:57 م
محمد بن زايد عن الأولمبياد الخاص: فرصة أمامنا لمشاركة قيم التسامح مع العالم محمد بن زايد
كتب هيثم سلامة
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أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، اليوم، أن قيم التسامح والتآلف مكونات أساسية للحياة فى دولة الإمارات، واليوم الفرصة أمامنا لمشاركتها مع العالم، حيث نستضيف 7 آلاف رياضى عالمى فى الأولمبياد الخاص من 190 دولة.

وقال محمد بن زايد:"قيم التسامح والتآلف والتعايش مكونات أساسية للحياة في دولة الإمارات، واليوم الفرصة أمامنا لمشاركة هذه القيم مع العالم حيث نستضيف 7000 رياضى عالمى فى الأولمبياد الخاص.. قدموا من أكثر من 190 دولة إلى مدن الإمارات المختلفة للإطلاع على موروثنا الثقافي من خلال برنامج المدينة المضيفة".

محمد بن زايد
حساب الشيخ محمد بن زايد الرسمى عبر تويتر
 
وتستضيف العاصمة أبو ظبى بدولة الإمارات  7 آلاف رياضى من أكثر من 190 دولة فى الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية "أبو ظبى 2019" والذى يقام فى الفترة من 14 إلى 21 مارس الجارى.

يذكر أن اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية فى أبو ظبى 2019، تستعد لأكبر برنامج للتبادل الثقافى فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال برنامج المدن المضيفة، الذى يهدف إلى تعريف الوفود الزائرة على ثقافة دولة الإمارات والتعرف على معالمها السياحية والثقافية والأثرية قبل مشاركتهم فى البطولة العالمية الأضخم إنسانيا ورياضيا على مستوى العالم.

 

 

 

 

 

 


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