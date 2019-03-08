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محكمة أمريكية تقضى بالسماح لطالبى اللجوء بالطعن فى قرارات رفض استقبالهم

الجمعة، 08 مارس 2019 01:12 م
محكمة أمريكية تقضى بالسماح لطالبى اللجوء بالطعن فى قرارات رفض استقبالهم طالبو اللجوء
أ ش أ
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قضت محكمة استئناف فيدرالية فى ولاية كاليفورنيا اليوم الجمعة بأحقية طالبى اللجوء الطعن فى قرارات المحاكم الأمريكية التى ترفض استقبالهم فى الولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية أن هذا القرار يوسع نطاق الحماية الدستورية لصالح المهاجرين غير الشرعيين، حيث يسمح للبعض بتقديم طعن للحصول على إذن بالبقاء فى البلاد، موضحة أن هذا الحكم ينطبق على طالبى اللجوء فى خمس ولايات أمريكية وهي: كاليفورنيا، وأريزونا، وواشنطن، وأوريجون، وهاواي.

ولفتت الصحيفة إلى أنه بموجب القانون الحالي، يمكن ترحيل المهاجر لبلاده إذا قرر موظف معنى بشئون اللجوء، وقاضٍ متخصص فى الهجرة أنه ليس لديه "مخاوف معقولة" من الاضطهاد فى وطنه.

 

 


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