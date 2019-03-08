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محافظ الدقهلية: توسعة طريق "المنصورة - بنى عبيد" لحل مشكلة الزحام بـ"ميت فارس"

الجمعة، 08 مارس 2019 01:33 م
محافظ الدقهلية: توسعة طريق "المنصورة - بنى عبيد" لحل مشكلة الزحام بـ"ميت فارس" الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية - شريف الديب
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توقف الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، أثناء توجهه إلى مدينة بنى عبيد لافتتاح أحد المساجد بها، عند منطقة الميزانية بميت فارس التى تعانى ازدحاما مروريا لانها مفترق لطرق هى المنصورة وبنى عبيد ودكرنس والشرقية.

واستمع الى مقترحات عدد من المواطنين حول كيفيه حل هذا الإزدحام المرورى ،إلا أن الدكتور كمال شاروبيم قال أن هذه المشكلة ستنتهى تماما مع الانتهاء من توسعه طريق المنصورة بنى عبيد ، وطمئن شاروبيم المواطنين على أن توسعه الطريق ستتم فى أسرع وقت ممكن بعد أن يتم  إدراجه فى خطة الدولة لهذا العام.

 
 
 

 


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