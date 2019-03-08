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مباحث الغربية تضبط 10متهمين بحوزتهم حشيش وهيروين وأسلحة بكفر الزيات

الجمعة، 08 مارس 2019 12:09 م
مباحث الغربية تضبط 10متهمين بحوزتهم حشيش وهيروين وأسلحة بكفر الزيات اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية
الغربية – عادل ضرة
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تمكن ضباط مباحث مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، تحت إشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية،  من ضبط 10متهمين بحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الحشيش هيروين وأسلحة نارية بقصد الإتجار.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، بتمكن ضباط مباحث مركز كفر الزيات برئاسة الرائد هادي سالم رئيس مباحث المركز، من ضبط المتهمين "ايهاب  م .ع .م" 37 سنة" وبحوزته بندقية خرطوش و29 قطعة  حشيش، وضبط "اسامه .م  " 36 سنه عاطل وبحوزته فرد خرطوش و15 قطعه حشيش.

وضبط المتهم "محمد .ك " 21 سنه عاطل، وبحوزته فرد خرطوش، كما تم ضبط "عبد الغنى .ا.ش"22 سنه عاطل  وبحوزته بندقية خرطوش و27 تذكرة هيروين.

وأسفرت الحملة عن ضبط " محمد .ش "20 سنه عاطل، وبحوزته بندقية خرطوش و15 قطعه حشيش، وضبط " عزت .م .ز" 20 سنه  عاطل وبحوزته 15 قطعه حشيش.

وضبط المتهم شريف .م .ح " 39 سنه عاطل وبحوزته 90 تذكرة هيروين، و ضبط "خميس .س .م .ن " 37 سنه عاطل  وبحوزته 30 قطعه حشيش وفرد خرطوش.

كما تم ضبط "هشام .ع .ن " 37 سنه  عاطل وبحوزته 7 طرب  حشيش، وضبط المتهم " محمد .م . ع " 45 سنه عاطل وبحوزته 16 تذكرة هيرين، بقصد الاتجار، تم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.

 

 

 

 
 
 

 


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