قطع المياه عن مدينة شبرا الخيمة 8 ساعات اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن انقطاع مياه الشرب فى منطقة شبرا الخيمة، مساء اليوم الجمعة، نظراً لأعمال تركيب قواطع جهد منخفض، لزوم أعمال الصيانة بمحطة مياه شبرا الخيمة، وذلك فى تمام الساعة الثامنة مساء حتى الساعة الرابعة صباحا غدا السبت الموافق 9/3/2019.

وأكدت الشركة، أن انقطاع المياه سيترتب عليه قطع المياه عن جميع مناطق حى شرق شبرا الخيمة وحى غرب شبرا الخيمة وشبرا البلد ومستشفى النيل.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مشيرة إلى أن الشركة قامت بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.