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قافلة طبية تستهدف 1234 مواطنًا بقرية كوم أبو خالد فى بنى سويف

الجمعة، 08 مارس 2019 11:21 ص
قافلة طبية تستهدف 1234 مواطنًا بقرية كوم أبو خالد فى بنى سويف جانب من أعمال القوافل الطبية
بنى سويف - هانى فتحى
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نظمت مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف بإشراف الدكتور عبدالناصر حميده وكيل وزارة الصحة ورئاسة الدكتورة هايدى محمد عبدالوهاب مدير القوافل الطبي، قافلة طبية استهدفت 1234 مواطن من أهالى قرية كوم أبو خلاد التابعة لمركز ناصر.
 
شارك فى القافلة الدكتورة هايدى محمد عبد الوهاب منسق القوافل  والدكتور محمد خلف عبد الحميد مسئول الامداد الطبى وطه كمال حجاج مسئول مالى وإدارى وعيد فرج فرج مسئول معلومات القوافل وأحمد محمد محمد عجمى مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات، حيث تم الكشف على 1234 مريض منهم معمل دم 36 حالة ومعمل طفيليات 17 حالة و8 حالات الاشعة وحالتين محولين  للمستشفيات و8 حالات نفقة دولة و146 تثقيف صحى.
 
وكانت موضوعات الندوات التثقيفية عن الالتهاب الكبدى الفيروسى - تنظيم الاسرة - الرضاعة الطبيعية - النظافة الشخصية - التغذية السليمة - اورام الثدى - الامراض الغيرسارية.
 
كما قام اخصائى الجراحة الدكتور محمد فؤاد الجبالى  باجراء جراحة استخراج 2 كيس دهنى من زراع مريض وعدد 2 إزالة ظافر وعدد 2 غيار بعيادة الجراحة بالقافلة.
 
 
 

 


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