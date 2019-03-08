قافلة طبية تستهدف 1234 مواطنًا بقرية كوم أبو خالد فى بنى سويف

شارك فى القافلة الدكتورة هايدى محمد عبد الوهاب منسق القوافل والدكتور محمد خلف عبد الحميد مسئول الامداد الطبى وطه كمال حجاج مسئول مالى وإدارى وعيد فرج فرج مسئول معلومات القوافل وأحمد محمد محمد عجمى مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات، حيث تم الكشف على 1234 مريض منهم معمل دم 36 حالة ومعمل طفيليات 17 حالة و8 حالات الاشعة وحالتين محولين للمستشفيات و8 حالات نفقة دولة و146 تثقيف صحى.

وكانت موضوعات الندوات التثقيفية عن الالتهاب الكبدى الفيروسى - تنظيم الاسرة - الرضاعة الطبيعية - النظافة الشخصية - التغذية السليمة - اورام الثدى - الامراض الغيرسارية.

كما قام اخصائى الجراحة الدكتور محمد فؤاد الجبالى باجراء جراحة استخراج 2 كيس دهنى من زراع مريض وعدد 2 إزالة ظافر وعدد 2 غيار بعيادة الجراحة بالقافلة.