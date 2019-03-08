فيديو معلوماتى.. فى اليوم العالمى للمرأة.. 10 أرقام عن "الست المصرية"

فى 8 مارس من كل عام، يحتفل العالم باليوم العالمى للمرأة، والذى تقرر الاحتفال به بعد انعقاد أول مؤتمر للاتحاد النسائى الديمقراطى العالمى فى 7 مارس 1945.
وبمناسبة هذا اليوم، يقدم "اليوم السابع" أبرز 10 معلومات عن "الست المصرية" ونسبة مشاركتها فى العمل، من واقع البيانات الرسمية الصادرة عن جهاز الإحصاء.
19.6% معدل البطالة بين الإناث خلال الربع الرابع من 2018.
5.341 مليون حجم الإناث فى قوة العمل.
تمثل المرأة نسبة 48.4% من إجمالى سكان مصر.
3.3 مليون أسرة ترأسها نساء، بنسبة 14% من إجمالى الأسر.
30.8% نسبة الأمية بين الإناث.
73.9 عام متوسط العمر المتوقع للإناث خلال 2018.
15% من أعضاء البرلمان إناث.
118.9 ألف أنثى فى الفئة العمرية (12-17 سنة) سبق لهن الزواج.
5% نسبة تمثيل المرأة فى المناصب العامة.
تشكل المرأة المصرية نسبة 19% فى وظائف الإدارة العليا
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