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فيديو معلوماتى.. فى اليوم العالمى للمرأة.. 10 أرقام عن "الست المصرية"

الجمعة، 08 مارس 2019 10:00 ص
فيديو معلوماتى.. فى اليوم العالمى للمرأة.. 10 أرقام عن "الست المصرية" اليوم العالمى للمرأة
كتبت هبة حسام
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اليوم السابع بلس
 
 
 
فى 8 مارس من كل عام، يحتفل العالم باليوم العالمى للمرأة، والذى تقرر الاحتفال به بعد انعقاد أول مؤتمر للاتحاد النسائى الديمقراطى العالمى فى 7 مارس 1945.
 
وبمناسبة هذا اليوم، يقدم "اليوم السابع" أبرز 10 معلومات عن "الست المصرية" ونسبة مشاركتها فى العمل، من واقع البيانات الرسمية الصادرة عن جهاز الإحصاء.
 
19.6% معدل البطالة بين الإناث خلال الربع الرابع من 2018.
5.341  مليون حجم الإناث فى قوة العمل.
  تمثل المرأة نسبة 48.4% من إجمالى سكان مصر.
3.3  مليون أسرة ترأسها نساء، بنسبة 14% من إجمالى الأسر.
 30.8% نسبة الأمية بين الإناث.
 73.9 عام متوسط العمر المتوقع للإناث خلال 2018.
 15% من أعضاء البرلمان إناث.
118.9  ألف أنثى فى الفئة العمرية (12-17 سنة) سبق لهن الزواج.
 5%  نسبة تمثيل المرأة فى المناصب العامة.
تشكل المرأة المصرية نسبة 19% فى وظائف الإدارة العليا

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اليوم العالمي للمرأة

اليوم العالمى للمراه

يوم المراه العالمى

المرأة المصرية

الست المصرية

اليوم السابع بلس




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