فيديو معلوماتى.. فى اليوم العالمى للمرأة.. 10 أرقام عن "الست المصرية"

كتبت هبة حسام





فى 8 مارس من كل عام، يحتفل العالم باليوم العالمى للمرأة، والذى تقرر الاحتفال به بعد انعقاد أول مؤتمر للاتحاد النسائى الديمقراطى العالمى فى 7 مارس 1945.

وبمناسبة هذا اليوم، يقدم "اليوم السابع" أبرز 10 معلومات عن "الست المصرية" ونسبة مشاركتها فى العمل، من واقع البيانات الرسمية الصادرة عن جهاز الإحصاء.

19.6% معدل البطالة بين الإناث خلال الربع الرابع من 2018.

5.341 مليون حجم الإناث فى قوة العمل.

تمثل المرأة نسبة 48.4% من إجمالى سكان مصر.

3.3 مليون أسرة ترأسها نساء، بنسبة 14% من إجمالى الأسر.

30.8% نسبة الأمية بين الإناث.

73.9 عام متوسط العمر المتوقع للإناث خلال 2018.

15% من أعضاء البرلمان إناث.

118.9 ألف أنثى فى الفئة العمرية (12-17 سنة) سبق لهن الزواج.

5% نسبة تمثيل المرأة فى المناصب العامة.

تشكل المرأة المصرية نسبة 19% فى وظائف الإدارة العليا