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فيديو.. محافظ البحر الأحمر: طريق بتكلفة 1.7 مليار ومطار لتسهيل حركة السائحين

الجمعة، 08 مارس 2019 12:50 ص
فيديو.. محافظ البحر الأحمر: طريق بتكلفة 1.7 مليار ومطار لتسهيل حركة السائحين اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر
كتب أحمد عبد الرحمن
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قال محافظ البحر الأحمر، اللواء أحمد عبدالله، إن مؤتمر بورصة برلين الدولية للسياحة يعتبر أكبر تجمع عالمي لشركات السياحة، لذا حرصت مصر على المشاركة فيه.
 
 
وأضاف عبدالله خلال لقائه مع الإعلامية دينا رامز ببرنامج "ستوديو البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، خلال التغطية الخاصة لفعاليات بورصة برلين الدولية للسياحة، أن مشاركة مصر في المؤتمر كانت هامة حتى يعرف جميع الناس أحدث ما لدينا من مقومات سياحية، متابعًا: "يجب أن يعرف الجميع ما فعلته الدولة المصرية لتحسين المنتج السياحي".
 
وأردف أن محافظة البحر الأحمر لديها مشروع قومي وهو ازدواج طريق سفاجا - مرسى علم، بتكلفة 1.7 مليار جنيه، وسيتم افتتاحه هذا العام، ليساعد حركة تدفق السائحين، ويختصر زمن الرحلة، ويوفر الكثير على شركات السياحة، بجانب مد خط كهرباء من سفاجا حتى مرسى علم، وربطه بالشبكة العامة للدولة، وذلك يكلف الدولة مليارات.
 
وأشار محافظ البحر الأحمر، إلى أن مطار "برنيس" تحت الإنشاء بجنوب مرسى علم، لخدمة المنشآت في تلك المنطقة، مما يعد عامل جذب لشركات السياحة.
 

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