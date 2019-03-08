فيديو جراف.. أهم 4 مشروعات لإنتاج الغاز فى مصر





وضعت وزارة البترول 4 مشروعات جديدة كبرى على خريطة إنتاج الغاز خلال عام واحد لأول مرة، ما أدى إلى تحقيق مصر نهاية عام 2018 اكتفاءها الذاتى من الغاز، بفضل الاستكشافات الغازية فى 4 مشروعات مهمة بحجم استثمارات 27 مليار دولار.

1- حقل ظهر

الشركاء الأجانب: إينى الايطالية وبى بى البريطانية

الحد الأقصى للإنتاج اليومى: 3 مليارات قدم مكعب

الاحتياطى: 30 تريليون قدم مكعب

2- حقل نورس

الشركاء الأجانب: إينى الإيطالية

الحد الأقصى للإنتاج اليومى: مليار قدم مكعب غاز

الاحتياطى: تريليون قدم مكعب غاز

3- حقل أتول

الشركاء الأجانب: بى بى البريطانية

الحد الأقصى للإنتاج اليومى: 300 مليون قدم مكعب

الاحتياطى: 1.5 تريليون قدم مكعب

4- حقول شمال الإسكندرية

الشركاء الأجانب: بى بى البريطانية

الحد الأقصى للإنتاج اليومى: 1250 مليون قدم مكعب غاز

الاحتياطى: 5 تريليونات قدم مكعب