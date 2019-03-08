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الجمعة، 08 مارس 2019 05:37 م
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فيديو جراف.. أهم 4 مشروعات لإنتاج الغاز فى مصر

الجمعة، 08 مارس 2019 04:00 م
فيديو جراف.. أهم 4 مشروعات لإنتاج الغاز فى مصر حقل ظهر
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اليوم السابع بلس
 
 
وضعت وزارة البترول 4 مشروعات جديدة كبرى على خريطة إنتاج الغاز خلال عام واحد لأول مرة، ما أدى إلى تحقيق مصر نهاية عام 2018 اكتفاءها الذاتى من الغاز، بفضل الاستكشافات الغازية فى 4 مشروعات مهمة بحجم استثمارات 27 مليار دولار.
 

1- حقل ظهر

الشركاء الأجانب: إينى الايطالية وبى بى البريطانية
الحد الأقصى للإنتاج اليومى: 3 مليارات قدم مكعب 
الاحتياطى: 30 تريليون قدم مكعب
 

2- حقل نورس

الشركاء الأجانب: إينى الإيطالية
الحد الأقصى للإنتاج اليومى: مليار قدم مكعب غاز
الاحتياطى: تريليون قدم مكعب غاز
 

3- حقل أتول

الشركاء الأجانب: بى بى البريطانية
الحد الأقصى للإنتاج اليومى: 300 مليون قدم مكعب
الاحتياطى: 1.5 تريليون قدم مكعب
 

4- حقول شمال الإسكندرية

الشركاء الأجانب: بى بى البريطانية
الحد الأقصى للإنتاج اليومى: 1250 مليون قدم مكعب غاز
الاحتياطى: 5 تريليونات قدم مكعب
 

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الغاز

انتاج الغاز

حقول انتاج الغاز

البترول

مصر

اليوم السابع بلس




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