فشل الوقفة الإخوانية أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف

كتب أحمد عرفة

فشلت الوقفه الاحتجاجية التى حاول تنظيمها جماعة الإخوان الإرهابية أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان فى جنيف.

وكان التنظيم قد دعا إلى وقفة لتشويه الأوضاع فى مصر والمطالبة بعودة رئيسهم المعزول محمد مرسى، لكن لم يستجب سوى عشرات المرتزقة الذين حصل كل منهم على حوالى 2000 فرنك سويسرى، ورغم المقابل المادى الكبير فشل الحشد ولجأ الإخوان إلى الإيرانيين، والموريتانيين والسودانيين وعدد من مهاجرى شمال إفريقيا الذين حضروا من الضواحى للمشاركة بناء على تعليمات التنظيم حتى لا تهتز ثقة الإخوان فى مصر بقدرة التنظيم على الحشد.

وظهر خلال الوقفة إن عدد الاخوان المصريين الموجودين فى الوقفه لم يتعد الـ10% وهم المنظمين لها .