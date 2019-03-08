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عضو بالكونجرس: جيمى كارتر مستعد للذهاب لكوريا الشمالية لمساعدة ترامب

الجمعة، 08 مارس 2019 10:34 ص
عضو بالكونجرس: جيمى كارتر مستعد للذهاب لكوريا الشمالية لمساعدة ترامب كارتر
كتبت ريم عبد الحميد
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قال عضو ديمقراطى بالكونجرس إن الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر مستعد للذهاب إلى كوريا الشمالية للقاء رئيسها كيم جونج أون نيابة عن الرئيس دونالد ترامب.

 

 وقالت شبكة "سى إن إن" أن كارتر أعرب عن استعداده للسفر فى لقاء مع النائب الديمقراطى عن ولاية كاليفورنيا رو خانا أمس الخميس، وكان اللقاء يدور حول مشروع قانون من النائب الديمقراطى لإنهاء الحرب الكورية.

 

 وقال خانا فى تصريحات للشبكة الأمريكية إنه يعتقد أن الرئيس كارتر يمكن أن يساعد ترامب لصالح البلاد.

 

 ويأتى عرض كارتر بعد أسبوع من قمة ترامب وكيم فى هانوىـ والتى انتهت دون التوصل إلى اتفاق.

 

وسبق أن زار كارتر كورسا الشماليى ثلاث مرات، والتقى فى عام 1994 مع جد الرئيس الحالى، كيم إيل سونج، ليصبح أول رئيس أمريكى يزور البلاد. وساعدت هذه الزيارة على نزع فتيل أزمة نووية فى كوريا الشمالية ووضع الأساس لإطار عمل متفق عليه وافقت بيونج يانج بموجبه على نزع السلاح النووى مقابل الحصول على المساعدة.

 

وقال خانا إن كارتر البالغ من العمر 94 عاما، يمكن أن يقدم خبر مفيدة وسياق تاريخى للمفاوضات الحالية. وأضاف قائلا إنه يعتقد أنه سيكون عميق للغاية لأنه يمكن أن يتحدث مع كين جونج أون عن جده وعن إطار العمل الذى تم تأسيسه.

 

 


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