عارضون لـ"وزيرة السياحة": إقبال كبير على الجناح المصرى ببورصة برلين

كتبت آمال رسلان

حرصت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة على القيام بجولة داخل الجناح المصرى المشارك ببورصة برلين، وذلك خلال مشاركتها فى اليوم الثالث لبورصة برلين السياحية ITB 2019 المنعقدة حاليا بالعاصمة الألمانية برلين خلال الفترة 6 - 10 مارس الجارى.



وزيرة السياحة وعارضين مصريين

رحبت الوزيرة، بحسب بيان صحفى اليوم الجمعة، خلالها بكافة العارضين المشاركين، مقدمة لهم الشكر على مشاركتهم الفعالة هذا العام وحرصهم على التواجد طوال فعاليات البورصة، وأشارت إلى أهمية الدور الذى يقوم به القطاع الخاص للنهوض بالقطاع ودفع مزيد من حركة السياحة الوافدة إلى مصر.



وزيرة السياحة تتفقد الجناح المصرى ببورصة برلين

ومن جانبهم قدم العارضون الشكر للوزارة على جهودها فى دفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، وأعربوا عن إعجابهم بتصميم الجناح المصرى بالمعرض هذا العام وما تتضمنه من طرق وأساليب ترويجية جديدة للترويج لمصر.



وزيرة السياحة رانيا المشاط

وأشاروا إلى أن الجناح المصرى بالمعرض شهد اقبالا وتفاعلا كبيرا من الزائرين هذا العام.