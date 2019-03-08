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طارق شوقى: مسألة تطوير التعليم فى مصر مستقبل أمة بأسرها

الجمعة، 08 مارس 2019 08:37 ص
طارق شوقى: مسألة تطوير التعليم فى مصر مستقبل أمة بأسرها طارق شوقى وزير التربية والتعليم
أ ش أ
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أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ان مسألة تطوير التعليم فى مصر ليست فردية ولكنها مستقبل أمة بأسرها، كما أنها ليست درجات وإمتحانات وشهادات ولكنها مهارات وقدرات وتنافسية.مشددا على حاجة مصر لتطوير التعليم والإسراع فى اللحاق بالأمم

واستعرض وزير التعليم - عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ،اليوم،- ترتيب مصر فى مؤشر المعرفة العالمى وموقعها "المعرفي" فى العالم وموقعها فى كل صغيرة وكبيرة فى مناحى المعرفة بالمقارنة بالدول الأخرى فى عامى ٢٠١٧ و٢٠١٨. 


وأشار إلى أن الجدل حول الامتحانات والدرجات " لن يساعدنا كأفراد فى الهروب من البطالة ولا يساعدنا كدولة فى النهوض بين الأمم.. داعيا إلى تصفح تقرير مؤشر المعرفة العالمى لدراسة كيف فعلت الدول الأخرى فى تطوير التعليم.


وأكد الوزير أن نجاح المشروعات الكبرى لتطوير التعليم سوف ينعكس على هذه المؤشرات فى السنوات القادمة . مطالبا الجميع الإيمان بضرورة التغيير ، وضرورة أن نسلك مسلكاً علمياً وأن نرى الصالح العام قبل الصالح الشخصى ونفعل الخير لمصر ولأبنائنا .


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