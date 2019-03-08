ضبط 4.5 طن أسمدة زراعية مدعمة خلال حملة تموينية بالبحيرة

وضبط " ج. ا. ا" 42 سنة صاحب مخبز بكفر الدوار لقيامه بالإستيلاء على حصة المخبز و تبين إستيلائه وتصرفه فى عــدد 387 رغيف خبز .



كما اسفرت الحملة عن ضبط " م .ع. ع" 44 سنة صاحب مخبز بلدى بمركز ايتاى البارود لقيامه بالإستيلاء والتصرف فى حصة الدقيق البلدى المدعم وبمراجعة الفواتير والسجلات تبين استيلائه وتصرفه فى 500 كيلو دقيق بلدى مدعم .

وضبط "ع .ع .ع" 45 سنة صاحب محل كائن لمدينة الدلنجات لقيامه بحيازة وعرضه للبيع مواد غذائيه منتهية الصلاحية وضُبط بحوزته 1014 باكو كيك وسحلب منتهى الصلاحية، تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة.