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ضبط 4.5 طن أسمدة زراعية مدعمة خلال حملة تموينية بالبحيرة

الجمعة، 08 مارس 2019 11:21 ص
ضبط 4.5 طن أسمدة زراعية مدعمة خلال حملة تموينية بالبحيرة اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة
البحيرة - ناصر جودة
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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بقيادة اللواء جمال الرشيدى مدير الأمن، حملة مكثفة للرقابة على الأسواق، وضبط المخالفين بالتعاون مع مديرية التموين.
 
وأسفرت تلك الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين وكمال راشد وكيل وزارة التموين عن ضبط " ع. ع م " 40 سنة صاحب محل لبيع الأسمدة الزراعية بمركز الدلنجات لقيامه بتجميع أسمدة مدعمة  لإعادة بيعها بالسوق السوداء وضُبط بحوزته كمية 4.500  طن أسمدة زراعية مدعمة.

وضبط " ج. ا. ا" 42 سنة صاحب مخبز بكفر الدوار لقيامه بالإستيلاء على حصة المخبز و تبين إستيلائه وتصرفه فى عــدد 387 رغيف خبز .
        
كما اسفرت الحملة عن ضبط " م .ع. ع" 44 سنة صاحب مخبز بلدى بمركز ايتاى البارود  لقيامه بالإستيلاء والتصرف فى حصة الدقيق البلدى المدعم  وبمراجعة الفواتير والسجلات تبين استيلائه وتصرفه فى 500  كيلو دقيق بلدى مدعم .

وضبط "ع .ع .ع" 45 سنة  صاحب محل كائن لمدينة الدلنجات لقيامه بحيازة وعرضه للبيع مواد غذائيه منتهية الصلاحية  وضُبط بحوزته  1014 باكو كيك وسحلب منتهى الصلاحية، تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة.

 

 


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