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ضبط 236 عبوة دواء بيطرى مخالف فى حملات تفتيشية بالشرقية

الجمعة، 08 مارس 2019 12:27 م
ضبط 236 عبوة دواء بيطرى مخالف فى حملات تفتيشية بالشرقية دواء بيطرى - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى
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شنت مديرية الطب البيطرى بالشرقية، حملة تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمركزي القرين وأبو حماد لضبط المخالفين، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 
وقال الدكتور أشرف توفيق مدير مديرية الطب البيطرى، أنه في إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية بالشرقية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والثروة الحيوانية، قامت مديرية الطب البيطري بالشرقية "إدارة الخدمات" بالإشتراك مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات وقسم شرطة البيئة والمسطحات المائية بالشرقية بحملة تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمركزي القرين وأبو حماد لضبط الأدوية والعيادات المخالفة، مشيراً إلى أن الحملة قامت بتحرير "3" محاضر مخالفة وضـبط  "236عبوة" لـ"36 صنف" دواء بيطري مخالفة "منتهية الصلاحية – مجهولة المصدر – محظور إستخدامها بيطريا"، وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات ومصادرة الأدوية المخالفة، وإتخاذ مايلزم قانوناً.

 


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