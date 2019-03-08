صور.. وزيرة الثقافة تشهد أولى فعاليات نادى السينما بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، افتتاح أولى عروض نادى السينما بدار الأوبرا بالإسكندرية بعد استئنافه من جديد، والذى يقام بالتعاون مع المركز القومى للسينما برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل بعرض فيلم موسيقى فى بر مصر (المكان).

وحضرت وزيرة الثقافة العرض وهو من انتاج إدارة الانتاج المتميز بقطاع قنوات النيل المتخصصة سيناريو وإخراج حنان راضى.

وقالت عبد الدايم إن قرار عودة وإدراج نادى السينما ضمن البرنامج الفنى لأنشطة دار الأوبرا فى القاهرة والإسكندرية، ودمنهور يهدف إلى تعزيز القيم الايجابية من خلال الأفلام التى تعبر عن الواقع وتساهم فى بناء وتكوين الشخصية وتحافظ على الهوية المصرية المتفردة.

وأضافت إن الإقبال الجماهيرى الكبير خاصة من الشباب يرسخ دور الثقافة فى استثمار الطاقات البشرية لنشر الوعى فى المجتمع وقررت أن يطوف فيلم موسيقى فى بر مصر أندية السينما فى الأقاليم نظر لما يحملة من رسائل مهمة تبرز من خلال جولة فى موسيقى الأقاليم والتى تحمل طابع يختلف من محافظة لاخرى بتراثها وموروثها الموسيقى مستعرضاً عدة نماذج فنية فى مطروح ، الإسماعيلية ، الغربية، قنا، أسوان إلى جانب الموسيقى المميزة لمنطقة النوبة وقبائل العبابدة والبشاريه بقرية بلانه.



فاعليات نادى السينما بالإسكندرية (1)



فاعليات نادى السينما بالإسكندرية (2)