صور.. محافظ الجيزة يتفقد معهد القلب بمنطقة مطار إمبابة ويوجه برعاية المرضى

كتب سيد الخلفاوى

أجرى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، زيارة لمعهد القلب فرع منطقة المطار بحى شمال الجيزة، لمتابعة حالة المرضى المترددين على المستشفى وتفقد مستوى الخدمات المقدمة لهم فى ظل الإقبال الكبير الذى يشهده المعهد لتوافد المواطنين عليه سواء من داخل أو خارج محافظة الجيزة .

وتفقد راشد، مرضى عمليات القلب المفتوح والقسطرة موجها بتقديم كل سبل الراحة اللازمة لهم وتوفير الرعاية الصحية حتى تمام شفاءهم، وتابع الحالة الصحية للمرضى، وانتظام دخول المرضى لتلقى الكشف و الاستشارات الطبية او صرف العلاج المقرر لهم.

وتفقد محافظ الجيزة، أقسام الرعاية المركزة والعمليات والتعقيم والجراحات ومخازن الأدوية والسيولة والدم و البلازما موجها مسئولى التمريض ومسئولى التمريض ومسئولى صرف الادوية بالتعامل الجيد مع المرضى والتسهيل عليهم .

ووجه راشد مدير المعهد بسرعة توفير سرير إلى أحد الحالات المرضية لحاجتها الشديدة لتلقى العلاج داخل المعهد وعدم قدرتها على الحركة وذلك عقب قيام السيدة بتقديم شكواهم للمحافظ خلال جولته داخل المعهد، داعيًا مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الاهلية بضرورة دعم معهد القلب والمساهمة فى توفير مزيد من الأسرة لاستيعاب الإقبال الكبير من المرضى عليه فى ضوء الدور الاجتماعى الذى يجب على الجميع القيام به .

رافق محافظ الجيزة خلال الجولة اللواء جمال عبد الرشيد رئيس مدينة الجيزة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة ومحمد نور رئيس حى شمال الجيزة.



