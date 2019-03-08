صور.. مأساة طفل مريض التوحد بالبحيرة.. تكاليف علاجه تتعدى 1000جنيه شهريا

البحيرة - ناصر جودة

"أمنية حياتى ابننا يتم علاجه علشان يعيش زى باقى الاطفال" بهذه الكلمات الموجعة يمكن تلخيص مأساة أسرة الطفل محمد أسامة البالغ من العمر 6 سنوات والمقيم بمدينة دمنهور بالبحيرة ويعانى من مرض التوحد والذى حول حياة أسرته بالكامل إلى جحيم لا يطاق.

ولأن المصائب لا تأتى فرادى كما يقال فزاد المشكلة تعقيدا مع ارتفاع نفقات الجلسات النفسية والطبية لعلاج الطفل والتى ارهقت كاهل والده الذى يعمل عامل نظافة وأعجزته عن توفيرها ليكتب عليه المعاناة طوال العمر.

البداية مع أسامة عبد العزيز خليف 30 عاما والد الطفل محمد و الذى يروى المأساة الإنسانية ، ويقول "عندى طفلين اكبرهما محمد ويبلغ من العمر 6 سنوات و7 شهور ويعانى من مرض التوحد جعلته لا يعرف عن الدنيا أى شىء وكذلك لا يستطيع التعرف على والديه".

وأضاف أن كبار الأطباء أكدوا أن ابنى يعانى من مرض التوحد بصورة متقدمة وان علاجه الوحيد هو الجلسات النفسية والعصبية .

وأوضح والد الطفل محمد أنه يعمل عامل نظافة بمستشفى دمنهور التعليمى ويتقاضى مرتب لا يزيد عن ألف جنيه ويقيم فى شقه متواضعة بايجار 600 جنيه فى حين جلسات ابنه تتكلف أكثر من 1000 جنيه شهريا

وتابع " لا يوجد أى دخل للأسرة غير مرتبى فقط واعتمد فى بعض الأحيان على تبرعات أهل الخير لتوفير علاج ابنى ..ولكن تكاليف العلاج زادت بصورة غير محتملة خاصة مع ارتفاع الأسعار.

وطالب والد الطفل محمد خليف وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد ومحافظ البحيرة اللواء هشام آمنه بالتكفل بعلاج ابنه على نفقة الدولة حرصا على مستقبله ليعيش مثل باقى الأطفال الأسوياء.

وقالت والدة محمد والدموع تنهمر من عينيها"ابنى بيروح منى ومش عارفين له اى علاج ولفينا كعب داير على الاطباء ومفيش فايدة .

وأضافت "كل الأطباء قالوا لو وصل الطفل لسن الثامنة بهذه الحالة فالغالب مش هيقدر يتكلم وحالته ستسوء اكثر،وأوضحت الأم المكلومة أنها لم تقدر على مواصلة علاج ابنها بسبب تكاليفها المرتفعة بالنسبة لدخل اسرتها.

وقالت" ساكنين بالايجار غير مصاريف البيت واستلفنا من طوب الأرض علشان نجيب تكاليف علاج ابنى ، وأشارت إلى أن اغلب المراكز المتخصصة رفضت علاج نجلها لحالته الطبية الصعبة.

" الأطباء بيقولو فى أطفال كتير عندهم توحد لكن على الاقل بيطلعوا اى حروف مش مفهومة لكن ابنكم ابيض جهاز النطق واقف عنده تماما "

وطالبت والدة الطفل محمد المسئولين عن الصحة برعايته بأحد المراكز المتخصصة فى القاهرة قبل سوء حالته الصحية أكثر كما طالبت وزارة التضامن بصرف إعانة اجتماعية شهرية للأسرة لتوفير نفقاتها .

للتواصل مع أسرة الحالة الإنسانية

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