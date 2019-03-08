صور.. مأساة الحاجة فهيمة بالقليوبية : ابنى مش بيسأل فيا

القليوبية - نيفين طه

بملامح يكسوها الشقى والتعب، ووجه مجهد نجد سيدة مسنة، تجلس بأحد شوارع مدينة شبرا الخيمة، أمامها كمية من الخضار تبيعه، وتضع قماشة كبيرة على جسدها، تدارى بها من قسوة الحياة وشدة البرد، حتى أنها تكاد لا تستطيع أن تقف على رجليها.

"اليوم السابع" التقى الحاجة فهيمة على المرسى 85 سنة، وبدأت حديثها بالدموع مرددة: "والنبى ما لاقية عيش حاف، ومحدش بيسأل عليا حتى ابنى الوحيد".

وتابعت: "بجلس فى الشارع من أكثر من 40 سنة، شقى وتعب، مليش حد فى الدنيا غير ابن وحيد متزوج وهو كمان مش بيسأل فيا، وأهل الخير أولاد حلال بيسألوا علىّ ويصعب عليهم".

وأضافت الحاجة فهيمة، "أنا مريضة وتعبانة، ورغم ذلك بخرج من الفجر من أجل لقمة العيش وأجيب الخضار وأبيعه عشان أسترزق وأجيب علاجى"، متابعة: "البرد أكل عضمى ولكن ما باليد حيلة، من الفجر لحد بليل فى الشارع، نفسى أرتاح من قعدة الشارع والبرد ويكون لى معاش أعيش منه وأعجيب علاجى، مش عايزه حاجة غير أنى أعيش بحجرتى بدل قعدة الشارع ومحتجش لحد، أوقات تمر عليا أيام بكون مش قادرة أتحرك ولا لاقية أكل، فغصب عنى بشتغل لأدفع إيجار الحجرة اللى عايشه بيها، وأنا راضية وبحمد ربنا على عطاياه".

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