video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 08 مارس 2019 05:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. ختام المهرجان الرياضى الثانى لكليات جامعة جنوب الوادى

الجمعة، 08 مارس 2019 03:43 م
صور.. ختام المهرجان الرياضى الثانى لكليات جامعة جنوب الوادى المهرجان الرياضى الثانى لكليات جامعة جنوب الوادى
قنا - وائل محمد
إضافة تعليق

اختتمت فعاليات المهرجان الرياضى الثانى لكليات جامعة جنوب الوادى، والذى استمر لمدة 10 أيام بالصالة المغطاة بالجامعة، تحت رعاية الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة، أن هذا المهرجان يعد فرصة لطلاب الجامعة لممارسة الألعاب الرياضية المختلفة وخلق روح من التنافس الشريف بينهم واعداد الطلاب للمشاركة فى كافة الأنشطة الرياضية التى تقام بالجامعة أو الجامعات المصرية.

وأشار الدكتور محمد أبو الفضل بدران، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن هذا المهرجان الرياضى الثانى شارك فيه 18 كلية هى التربية والعلوم والآداب والطب والطب البيطرى وطب الفم والأسنان والإعلام والهندسة والتربية النوعية والصيدلة والعلاج الطبيعى والتجارة والحقوق والآثار والتربية الرياضية والزراعة والتمريض والمعهد الفنى للتمريض، مضيفا أنه تم توزيع جوائز مالية وميداليات لعدد 192 مشاركا بالمهرجان.

وقالت الدكتورة سمية سامى الأخصائية بإدارة النشاط الطلابى بوزارة الشباب والرياضة، إن هذا المهرجان يقام بهدف تشجيع ثقافة الممارسة الرياضية بالجامعات وبلغ عدد المشاركين من كليات الجامعة حوالى 803 طلاب فى الألعاب الجامعية والفردية والألعاب الترفيهية.

حضر حفل الختام الدكتور أشرف موسى وكيل كلية التربية الرياضية، والدكتور على الدين القصبى منسق عام الأنشطة الطلابية.

 

المهرجان الرياضى الثانى لكليات جامعة جنوب الوادى (1)
المهرجان الرياضى الثانى لكليات جامعة جنوب الوادى (1)

 

المهرجان الرياضى الثانى لكليات جامعة جنوب الوادى (2)
المهرجان الرياضى الثانى لكليات جامعة جنوب الوادى (2)

 

المهرجان الرياضى الثانى لكليات جامعة جنوب الوادى (3)
المهرجان الرياضى الثانى لكليات جامعة جنوب الوادى (3)

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مجلس جامعة جنوب الوادى يوافق على استقلال فرع الجامعة بالأقصر

مجلس جامعة جنوب الوادى

جامعة جنوب الاوادى بالاقصر

اخبار الجامعات

محافظة قنا

قنا اليوم

اخبار مصر




لا تفوتك
كيف نواجه الشائعات وحروب الجيل الرابع × 5 نقاط؟

كيف نواجه الشائعات وحروب الجيل الرابع × 5 نقاط؟

تعرف على روشتة المرور للنجاة من الحوادث أثناء السير فى الشبورة

تعرف على روشتة المرور للنجاة من الحوادث أثناء السير فى الشبورة

حقوقيون مصريون يكشفون جرائم "تنظيم الحمدين" أمام العالم.. ندوة بجنيف تؤكد: النظام القطرى ديكتاتورى لا يحترم القانون وينتهك حقوق العمال والمرأة والأطفال.. وتطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية فى دعم تميم للإرهاب

حقوقيون مصريون يكشفون جرائم "تنظيم الحمدين" أمام العالم.. ندوة بجنيف تؤكد: النظام القطرى ديكتاتورى لا يحترم القانون وينتهك حقوق العمال والمرأة والأطفال.. وتطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية فى دعم تميم للإرهاب

دار الإفتاء تواصل تأهيل المقبلين على الزواج.. 8 دورات شارك بها 650 شاب وفتاة.. عمرو الوردانى: نشرح لهم كيفية التعامل مع المشكلات والضغوط الحياتية.. معظم حالات الطلاق تقع فى السنة الأولى.. الهدف هو زيادة الوعى

دار الإفتاء تواصل تأهيل المقبلين على الزواج.. 8 دورات شارك بها 650 شاب وفتاة.. عمرو الوردانى: نشرح لهم كيفية التعامل مع المشكلات والضغوط الحياتية.. معظم حالات الطلاق تقع فى السنة الأولى.. الهدف هو زيادة الوعى

شاهد.. سحر إبراهيموفيتش فى الدوري الأمريكي مع لوس أنجلوس جالاكسى

شاهد.. سحر إبراهيموفيتش فى الدوري الأمريكي مع لوس أنجلوس جالاكسى

علماء فلك يكتشفون إشعاعات خطيرة تهدد حياة رواد الفضاء

علماء فلك يكتشفون إشعاعات خطيرة تهدد حياة رواد الفضاء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة