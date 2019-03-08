صور.. ختام المهرجان الرياضى الثانى لكليات جامعة جنوب الوادى

قنا - وائل محمد

اختتمت فعاليات المهرجان الرياضى الثانى لكليات جامعة جنوب الوادى، والذى استمر لمدة 10 أيام بالصالة المغطاة بالجامعة، تحت رعاية الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة، أن هذا المهرجان يعد فرصة لطلاب الجامعة لممارسة الألعاب الرياضية المختلفة وخلق روح من التنافس الشريف بينهم واعداد الطلاب للمشاركة فى كافة الأنشطة الرياضية التى تقام بالجامعة أو الجامعات المصرية.

وأشار الدكتور محمد أبو الفضل بدران، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن هذا المهرجان الرياضى الثانى شارك فيه 18 كلية هى التربية والعلوم والآداب والطب والطب البيطرى وطب الفم والأسنان والإعلام والهندسة والتربية النوعية والصيدلة والعلاج الطبيعى والتجارة والحقوق والآثار والتربية الرياضية والزراعة والتمريض والمعهد الفنى للتمريض، مضيفا أنه تم توزيع جوائز مالية وميداليات لعدد 192 مشاركا بالمهرجان.

وقالت الدكتورة سمية سامى الأخصائية بإدارة النشاط الطلابى بوزارة الشباب والرياضة، إن هذا المهرجان يقام بهدف تشجيع ثقافة الممارسة الرياضية بالجامعات وبلغ عدد المشاركين من كليات الجامعة حوالى 803 طلاب فى الألعاب الجامعية والفردية والألعاب الترفيهية.

حضر حفل الختام الدكتور أشرف موسى وكيل كلية التربية الرياضية، والدكتور على الدين القصبى منسق عام الأنشطة الطلابية.



المهرجان الرياضى الثانى لكليات جامعة جنوب الوادى (1)



المهرجان الرياضى الثانى لكليات جامعة جنوب الوادى (2)