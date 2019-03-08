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صور "الزراعة": ضبط 31 طن لحوم وأسماك فاسدة بـ18 محافظة خلال اسبوع

الجمعة، 08 مارس 2019 11:41 ص
صور "الزراعة": ضبط 31 طن لحوم وأسماك فاسدة بـ18 محافظة خلال اسبوع لحوم فاسدة
كتب عز النوبى
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أعلنت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة عن قيام الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطرى بتحرير 255 محضرا خلال الفترة من 28 فبراير حتى 7 مارس الجارى، بمحافظات: "القاهرة والجيزة والإسكندرية والشرقية والغربية والمنيا وقنا والدقهلية وكفر الشيخ والفيوم والبحيرة والمنوفية والبحر الأحمر والسويس والإسماعيلية وبنى سويف وأسيوط والاقصر" .

وأوضحت الدكتورة منى محرز، فى بيان اليوم، أن المضبوطات جاءت بإجمالى 31 طنا و 966 كجم أسماك مجمدة و دواجن و لحوم بلدى بقرى وضأن ولحوم مجمده وكبده مجمدة ومصنعات لحوم وأحشاء و دهون، كما تم ضبط 16 طنا و 927 كجم مضبوطات غير صالحة للاستهلاك الآدمى الصلاحية، وتم تحرير 141 محضرا للمخالفين.

وأضافت الدكتورة منى محرز، أنه تم ضبط 15 طنا و 39 كجم مضبوطات بعدد 114 محضر ذبح خارج المجازر الحكومية ومخالف للقوانين و القرارات المنظمة لبيع و تداول المنتجات ذات الاصل الحيوانى "لحوم و دواجن و أسماك" ومنتجاتها بالإضافة إلى مضبوطات مجهولة المصدر.

وأكدت نائب وزير الزراعة انه تم إعداد التقارير الفنية البيطرية والمحاضر اللازم للنيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وقد كانت جميع الحملات التى قام بها البيطريون فى أنحاء الجمهوريه بالتعاون مع مباحث التموين ومديريات التموين والصحة.

 

 
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