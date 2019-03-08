صرف القاهرة: إصلاح خط طرد 600 مم محطة النهضة فى زمن قياسى

كتب سيد الخلفاوى

أكد المهندس عادل رئيس رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى للقاهره الكبري الانتهاء من تغيير ماسورة 600 مم بطول 12م وعلى عمق 5م وتفريغ الخط بطول 5 م ببداله وتم سحب المياه بسيارات شفط دون خروج مياه للشارع فى زمن قياسى 12 ساعة، وكان ذلك نتيجه لكسر مفاجئ حدث بخط طرد محطه النهضه بطريق العبور تقاطع طريق بلبيس.