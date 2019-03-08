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صرف القاهرة: إصلاح خط طرد 600 مم محطة النهضة فى زمن قياسى

الجمعة، 08 مارس 2019 08:57 م
صرف القاهرة: إصلاح خط طرد 600 مم محطة النهضة فى زمن قياسى اعمال الصرف الصحى
كتب سيد الخلفاوى
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أكد المهندس عادل رئيس رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى للقاهره الكبري الانتهاء من تغيير ماسورة 600 مم بطول 12م وعلى عمق 5م وتفريغ الخط بطول 5 م ببداله وتم سحب المياه بسيارات شفط دون خروج مياه للشارع فى زمن قياسى 12 ساعة، وكان ذلك نتيجه لكسر مفاجئ حدث بخط طرد محطه النهضه بطريق العبور تقاطع طريق بلبيس.
 

كانت شركة الصرف الصحى للقاهرة الكبرى، أرسلت ردا على الشكوى المنشورة فى قسم صحافة المواطن بـ"اليوم السابع"، تحت عنوان "بالوعة صرف صحى بدون غطاء تهدد حياة المواطنين أمام كلية الهندسة بالمطرية"، مؤكدة فى ردها أن منطقة المطرية تعانى من وقائع متكررة بسرقة الأغطية مضيفة أن منطقة عين شمس والمطرية شهدت فى الأيام القليلة الماضية تنامى ظاهرة سرقه الأغطية، وتم تركيبها بالكامل وتحرير محاضر بأقسام الشرطة، مناشدة المواطنين التصدى لهذه الظاهرة بالإبلاغ على الخط الساخن 175 من تليفون أرضى على مدار اليوم.

 

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