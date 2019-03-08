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شاهد: مقاتلات روسية على سواحل فنزويلا للتصدى للتدخل العسكرى الأمريكى

الجمعة، 08 مارس 2019 03:58 م
شاهد: مقاتلات روسية على سواحل فنزويلا للتصدى للتدخل العسكرى الأمريكى مقاتلات روسية على سواحل فنزويلا
كتبت فاطمة شوقى
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اليوم السابع بلس
 
نشرت صحيفة "إيرالدو دى ميخيكو" المكسيكية تسجيل فيديو لمقاتلات روسية تنتشر على سواحل فنزويلا، وقالت إنه من الممكن أن يكون لدى الحكومة الفنزويلية 24 مقاتلة مسلحة بصواريخ مضادة للغواصات.

 

ونشر شريط فيديو لمقاتلين من أصل روسى وصينى يقوم بدوريات فى سواحل فنزويلا، خوفا من التدخل العسكرى الأمريكية، كما تم الكشف عن الصور المأخوذة من كاميرا الجناح وأحد الطائرات.


وأشارت إلى أن حكومة نيكولاس مادورو لديه 24 من هذه المقاتلات من طراز  Sujói Su و-30MK2Kالذى وصلوا إلى البلاد فى ديسمبر من العام الماضى، وتم تجهيز هذه المقاتلات بصواريخ مضادة للقوة بدقة، والتى يمكن أن تصل إلى مئات الكيلومترات بعيدا.

 


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اليوم السابع بلس




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