شاهد: مقاتلات روسية على سواحل فنزويلا للتصدى للتدخل العسكرى الأمريكى

ونشر شريط فيديو لمقاتلين من أصل روسى وصينى يقوم بدوريات فى سواحل فنزويلا، خوفا من التدخل العسكرى الأمريكية، كما تم الكشف عن الصور المأخوذة من كاميرا الجناح وأحد الطائرات.



وأشارت إلى أن حكومة نيكولاس مادورو لديه 24 من هذه المقاتلات من طراز Sujói Su و-30MK2Kالذى وصلوا إلى البلاد فى ديسمبر من العام الماضى، وتم تجهيز هذه المقاتلات بصواريخ مضادة للقوة بدقة، والتى يمكن أن تصل إلى مئات الكيلومترات بعيدا.