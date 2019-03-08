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الجمعة، 08 مارس 2019 01:13 م
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شاهد فى دقيقة.. بالأرقام الصحافة فى تركيا جريمة وحرية التعبير مكانها السجن

الجمعة، 08 مارس 2019 12:00 م
شاهد فى دقيقة.. بالأرقام الصحافة فى تركيا جريمة وحرية التعبير مكانها السجن أردوغان
كتب إسراء أحمد فؤاد
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اليوم السابع بلس
 
 
تصدّرت تركيا قائمة دول العالم من حيث عدد الصحفيين المعتقلين فى سجونها، ويقبع فى سجون أردوغان المئات من المعتقلين السياسيين والأكاديميين ورموز المجتمع المدنى والنشطاء، ويرصد الفيديو التالى ذلك بالأرقام..
 
- حبس وسجن 175 صحفيا وعاملا بالمجال الإعلامى
- إغلاق أكثر من 100 منصة إعلامية
- تلفيق تهم لصحفيين كشفوا فساد النظام
 - وجود ما يزيد عن 70 ألف مُعتقل سياسى داخل تركيا
- فصل أكثر من 130 ألف موظف تعسفياً من وظائفهم الحكومية
- مُصادرة أكثر من 3000 جامعة ومدرسة ومؤسسة تعليمية
- بداية عام 2019 إصدار أوامر اعتقال بحق أكثر من 1400 مواطن تركى
- إجراءات عقابية ضد الأكاديميين ورموز المجتمع المدنى ومجتمع الأعمال
- السجن المؤبد لـ16 مدافعاً عن الحريات المدنية مارسوا حقوقهم فى حرية التعبير والتجمع السلمى

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تركيا

سجون تركيا

الحرية فى تركيا

حرية الرأى فى تركيا

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اردوغان

استبداد اردوغان

اليوم السابع بلس




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