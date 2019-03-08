سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة رؤوس الماشية بالغربية

كانت معلومات، وتحريات ضباط إدارة البحث الجنائى بالغربية، قد توصلت لقيام إبراهيم م. م- 53 سنة من ذوى المعلومات الجنائية سبق ضبطه فى 4 قضايا "خيانة أمانة، سرقة حيوانات"، باسم أ. م- 29سنة من ذوى المعلومات الجنائية، سبق ضبطه فى 7 قضايا "سلاح أبيض، سرقة بالإكراه، سرقة"، هانى ع. ك- 32سنة، محمد ا. م- 35سنة من ذوى المعلومات الجنائية، سبق ضبطه فى قضيين "قتل، سرقة"، مقيمون بدائرة مركز شرطة قطور، السيد م. ع42سنة، تاجر مواشى، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا "من ذوى المعلومات الجنائية"، بتكوين تشكيل عصابى، فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقة المواشى من المناطق المتطرفة بالمراكز بأسلوب المغافلة والتصرف فى المسروقات بالبيع للمتهم الخامس.

ووجه اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، بتشكيل فريق بحث لضبط المتهمين، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبحوزتهم سيارة ملاكى قيادة المتهم الأول، والتى يتم استخدامها فى ممارسة نشاطهم الإجرامى.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 8 وقائع سرقة، وبإرشادهم تم ضبط المسروقات من رؤوس الماشية والأغنام، وبعرض المسروقات على المجنى عليهم تعرفوا عليها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.