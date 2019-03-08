رياح شديدة وعواصف ترابية تحجب الرؤية على طرق الوادى الجديد

تعرضت عدة مناطق متفرقة بمحافظة الوادى الجديد، مساء الخميس، لعواصف ترابية شديدة أدت إلى انخفاض مستوى الرؤية على الطرق وتسبب فى زحف الرمال على الطرق الإسفلتية.

ورفعت الأجهزة المختصة بالمحافظة درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى، معلنة حالة الطوارئ تحسبا لوقوع أحداث نتيجة الطقس السيئ.

ومن جانبها شددت مديرية الأمن وإدارة مرور الوادى الجديد على السائقين، وقائدى المركبات بضرورة توخى الحذر أثناء القيادة فى ظل تلك الظروف المناخية السيئة، وعدم تجاوز السرعات المقررة، حفاظا على سلامتهم.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية توقعت أن يشهد الطقس بنهاية الأسبوع انخفاضا طفيفًا فى درجات الحرارة مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة معتدل على شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.