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رانيا المشاط: الحكومة والقطاع الخاص والبرلمان ثلاثى لا غنى عنه لإنعاش السياحة

الجمعة، 08 مارس 2019 12:00 ص
رانيا المشاط: الحكومة والقطاع الخاص والبرلمان ثلاثى لا غنى عنه لإنعاش السياحة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة
كتب أحمد سامح
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قالت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، إن الحكومة والقطاع الخاص ومجلس النواب ثلاثى لا غنى عنه لإنجاح المنظومة السياحية فى مصر.

 

وأضافت المشاط، خلال لقائها مع الإعلامية دينا رامز ببرنامج "ستوديو البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، خلال التغطية الخاصة لفعاليات بورصة برلين الدولية للسياحة، أن هناك تعديلات تشريعية سيتم تغييرها فى الفترة المقبلة تحت قبة البرلمان لأن فى نوفمبر الماضى تم تدشين برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة من خلال مجلس النواب، وهناك محاور مختلفة للإصلاح ومنها المحور التشريعى.

 

وتابعت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، أن السائح الألمانى يفضل الغردقة وشرم الشيخ، وتعد السياحة الشاطئية أساسية لديهم، موضحة أنه جارى العمل على جعل السياحة الشاطئية مرتبطة بالسياحة الثقافية.

 

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن المتحف المصرى الكبير حدث عظيم جدًا وسيكون الافتتاح فى موعده فى عام 2020، ويستطيع السائح المتواجد فى الغردقة أن يذهب فى رحلة لمدة يوم عبر مطار سفنكس المتواجد فى مدينة السادس من أكتوبر والقريبة من منطقة آثار الأهرامات لمشاهدة الآثار الموجودة فى المتحف الكبير.

 

وأشارت وزير السياحة، إلى أن مصر مقصد سياحى متنوع من سياحة ثقافية وشاطئية وتسلق للجبال مثل الموجودة فى مدينة سانت كارتين أو سيناء، موضحة أن جزءًا كبيرًا من الجناح المصرى المشارك فى فعاليات بورصة برلين «ITB» يعمل على إظهار مختلف أنواع السياحة فى مصر.

 

وتشارك مصر بوفد رسمى فى فعاليات بورصة برلين السياحية «ITB» التى تعقد خلال الفترة من 6 إلى 10 مارس الجارى بالعاصمة الألمانية برلين.


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