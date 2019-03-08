رئيس فنلندا يقبل استقالة حكومة رئيس الوزراء

أ ش أ

قبل الرئيس الفنلندى "ساولى نينيستو" اليوم "الجمعة "استقالة حكومة رئيس الوزراء "يوها سيبيلا" التى تقدم بها لإخفاقها فى إجراء إصلاحات فى المجالين الاجتماعى والصحى فى البلاد.

وذكرت شبكة "إيه بى سي" الأمريكية أن سيبيلا سيواصل عمله فى تسيير أعمال الحكومة الفنلندية دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

وكان سيبيلا قد قال - خلال مؤتمر صحفى - إنه يتحمل مسئولية الإخفاق فى إجراء الإصلاحات التى كانت من أهم مشاريع حكومته.

يذكر أن سيبيلا قد شغل منصب زعيم حزب الوسط الفنلندى فى عام 2012 وتولى رئاسة وزراء فنلندا منذ عام 2015.