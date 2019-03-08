رئيس جمعية المحاربين القدماء يكشف خطة الدولة لدعم أسر الشهداء والمصابين

كتب زكى القاضى

فى ذكرى احتفالات الدولة بذكرى يوم الشهيد والذى يواكب ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، التقينا اللواء باسم عزت علام مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، والذى أكد أن اختيار يوم 9 مارس للاحتفال بيوم الشهيد، وذلك فى ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، الذى ضرب أروع الأمثلة بتقدمه الصفوف الأمامية فى الحرب، تأكيدا على تلاحم القائد مع جنوده فى الميدان.

وأوضح مدير جمعية المحاربين خلال لقاءه بالمحررين العسكريين، فى ذكرى يوم الشهيد، بأن الدولة اختارت يوم 9 مارس، ليكون يوما تحتفل به بذكرى شهدائها الأبطال، واتخذت من استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض رمزا وتأكيدا على أن نيل الشهادة شرف يتوق له جميع قادة وضباط وضباط صف وصناع عسكريين وجنود القوات المسلحة، وهذا ما يتضح يوميا من حرص وتسابق أبطال القوات المسلحة لنيل شرف الشهادة فى سبيل الدفاع عن الوطن والقضاء على الإرهاب.

الخدمات المقدمة من جمعية المحاربين القدماء لأسر الشهداء والمصابين

أكد اللواء باسم عزت علام، أن هناك توجيهات من القيادة السياسية، والقيادة العامة للقوات المسلحة، بشأن تكريم أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية بالشكل الذى يتناسب مع التضحيات التى قدموها فداء لثرى الوطهن والتطوير الدائم والمستمر لأوجه التكريم والتواصل معهم فى أماكن اقامتهم وكذا التنسيق مع الجهات المعنية بالقوات المسلحة للتواصل مع نظيرتها من الجهات المدنية لحل المشاكل وتذليل الصعاب التى تواجههم.

وأوضح مدير جمعية المحاربين، أنه بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، خلال الندوة التثقيقية الخامسة والعشرين، بشأن مضاعفة عدد وحدات الغسيل الكلوى بفرع الوفاء والأمل، فقد تم افتتاح مركز الغسيل الكلوى بالفرع بطاقة 30 وحدة غسيل كلوى بدلا من 15، بالإضافة إلى تنفيذ 7 ندوات تثقيفية بالجامعات المصرية، بالتعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبى بهدف زيادة الوعى والولاء والانتماء، وتم تنظيم الندوة التثقيفية السابعة والعشرين بحضور رئيس الجمهورية، وقام خلالها بتكريم بعض أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية وتكريم عدد 2 أم مثالية لأسر الشهداء ومصابى العمليات و عدد 2 أب مثالى لأسر شهداء ومصابى العمليات، وتم منحهم رحلة عمرة على نفقة جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب.

وأشار اللواء باسم عزت، إلى أن القائد الأعلى للقوات المسلحة، حضر أيضا الاحتفال بعيد الفطر الماضى مع أبناء الشهداء ومصابى العمليات بحضور وزير الدفاع ورئيس الأركان وكبارة قادة القوات المسلحة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، وقام الرئيس باصطحاب أبناء الشهداء لمنطقة الألعاب بعد الاستمتاع بفقرات الحفل التى تضمنت تكريم أبناء الشهداء، كما صدق القائد العام للقوات المسلحة على قيام الجمعية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتكريم أبناء الشهداء بجميع المراحل الدراسية وذلك باصطحابهم أول يوم دراسى من العام الدارسى الماضى وتقديم هدايا عينية لهم، وتم تكريم جميع المستفيدين من أسر الشهداء ومصابى العمليات وتوزيع الهدايا المادية والعينية عليهم، وتم تقديم 7 أنواع من المساعدات المادية للمستفيدين، كما تم صرف بدل نقدى للأجهزة التعويضية للمصابينن وصرف مجموعة دراجات بخارية مجانا، بالإضافة لإصدار خطابات توصية لأعضاء الجمعية من المصابين وأسر الشهداء.

وأكد مدير جمعية المحاربين القدماء، أنه تم التصديق لخمسين حالة من غير المسحتقين للعلاج على نفقة القوات المسلحة، بعلاجهم على نفقة القوات المسلحة، وتنظيم العديد من رحلات اليوم الواحد لأسر الشهداء ومصابى العمليات من جميع محافظات الجمهورية للمزارات والمتاحف العسكرية، بإجمالى 3600 مستفيد، كما تم استقبال عدد من طلال المدارس والجامعات المصرية بالجمعية وتم خلال الزيارة عرض لدور الجمعية والمرور على القاعة التاريخية ومصنع الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية وعرض لبعض منتجات المصنع وعرض لبعض منتجات المحاربين القدماء، كما تم تنفيذ معرضين فنيين لعرض منتجات المحاربين وأسر الشهداء خلال احتفال القوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم واحتفالات أكتوبر، كما تم زيارة المستفيدين من أسر الشهداء ومصابى العمليات كبار السن وتكريمهم بمنازلهم باجمالى 290 زيارة منزلية بمختلف المحافظات، والتنسيق مع المحافظين لاطلاق أسماء الشهداء على 233 مردسة وميدان وشارع و 9 مركز شباب لتخليد ذكراهم، كما تم فتح مكتبين جديدين للجمعية بالبحيرة وبورسعيد، وتنظيم قافلة طبية تخصصات مختلفة لأسر الشهداء من أبناء محافظة الأقصر.

كما قامت القوات المسلحة بتكريم أوائل الطلبة من الشهادات العامة والجامعات ، فى حفل كبير حضره عدد كبير من ضباط وقيادات القوات المسلحة، بالإضافة لمئات الطلبة والطالبات المتفوقين واسرهم، كما صدق القائد العام للقوات المسلحة، على قبول المنحة الدراسية المجانية المقدمة من جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا لأبناء الشهداء ومصابى العمليات، وقبول المنحة الدراسية المقدمة من مدرسة ممفيس الدولية ومدرسة صن رايز الخاصة بالباجور لأبناء الشهداء ومصابى العمليات، كما تم توفير 22 منحة دراسية لأبناء الشهداء للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية لمرحلة رياض الأطفال فى محافظات الفيوم والمنيا وبنى سويف وأسيوط، وقبول المنحة المجانية المقدمة من الجامعة البريطانية فى مصر بأكاديمية الشروق لأبناء الشهداء.

وأوضح مدير جمعية المحاربين القدماء، أنه بالتنسيق مع مجلس الوزراء، تم توظيف المرحلة الأولى والثانية وجارى الاعداد والتجهيز للمرحلة الثالثة، وفى مجال الرياضة حصلت فرق الجمعية على العديد من الميداليات الرياضية خلال منافسات الموسم الرياضى 2018 حيث حصلت على 17 ميدالية ذهبية و 16 ميدالية فضية و 19 ميدالية برونزية بإجمالى 52 ميدالية متنوعة ودرع رفع الأثقال، كما تم تنظيم مباراة ودية بين فريق الجمعية لكرة السلة للكراسى المتحركة ومنتخب المملكة العربية السعودية بالكلية الحربية، وتم رفع كفاءة مصيف الجمعية بأبو قير وتجهيزه بأحدث الأساليب لتقديم خدماته لأسر الشهداء ومصابى العمليات، وتم التنسيق مع مترو الأنفاق لاستخراج الاشتراك لحاملى كارنيه المحاربين القدماء بدون التقيد بشرط أن يكون من قاطنى القاهرة الكبرى، كما قامت الجمعية بتنظيم 3 رحلات عمرة ورحلة حج