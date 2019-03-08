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دواوين الوزارات × 24 ساعة.. الكهرباء: شحن العداد بـ"البلوتوث" أبريل المقبل

الجمعة، 08 مارس 2019 12:00 ص
دواوين الوزارات × 24 ساعة.. الكهرباء: شحن العداد بـ"البلوتوث" أبريل المقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
إعداد – على عبد الرحمن
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

 

وزارة الصحة:

 وزيرة الصحة تحيل مدير معهد القلب للتحقيق لتقصيره فى أداء عمله

 

وزارة التموين:

"التموين": حذف غير المستحقين من دعم البطاقات التموينية هدفه العدالة الاجتماعية لإدراج الفئات الأولى بالرعاية.. ومن يتظلم لاستبعاده بسبب ارتفاع استهلاك الكهرباء عليه توفيق الأوضاع

 

 

وزارة التضامن الاجتماعى:

"التضامن" تبدأ صرف معاشات مارس المحولة إلى البنوك الأحد

 

 

وزارة الأوقاف:

الأوقاف تعلن موعد اختبارات محفظى الجمعيات التابعة للتضامن الاجتماعى

 

 

وزارة التربية والتعليم:

التعليم تعلن جاهزيتها للامتحان التجريبى الثانى لأولى ثانوى.. الاختبار تدريب عملى للطلاب على استخدام التكنولوجيا بالتعلم وبدون درجات.. الأسئلة مؤمنة وصعب اختراقها.. وتؤكد: جار تسليم التابلت لطلاب المدارس الخاصة

 

وزير التنمية المحلية:

فيديو.. وزير التنمية المحلية يبحث افتتاح مقر لمنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية

 

 

وزارة الإسكان:

صور..فى أول مؤتمر بعد توليه منصبه.. وزير الإسكان يكشف بالأرقام تفاصيل حاجزى الإسكان الإجتماعى..ويؤكد: 70% من الحاصلين على الوحدات يتراوح دخلهم من 1000 لـ2000 جنيه.. الجزار: جهود رئيس الوزراء وراء نجاح المشروعات

 

 

وزارة الزراعة:

وزير الزراعة: لم نكتشف أى حالات جديدة مصابة بالعترة المستحدثة h5n2

 

 

وزارة التعليم العالى:

وزير التعليم العالى يؤكد أهمية الاستفادة الكاملة من نظام التعليم اليابانى

 

 

وزارة الكهرباء:

الكهرباء: شحن العداد بـ"البلوتوث" وتحويل الرصيد من الهاتف بدءًا من أبريل المقبل

 

 

وزارة القوى العاملة:

وزير القوى العاملة يبحث مع محافظ الوادى الجديد تشجيع الشباب على إقامة المشروعات

 

 

وزيرة الهجرة:

وزيرة الهجرة تبحث مع حرم رئيس البرلمان اللبنانى الحفاظ على الهوية العربية

 

 


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