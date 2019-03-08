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حملات صحية على الفنادق والمطاعم فى أسوان قبل استضافة منتدى الشباب

الجمعة، 08 مارس 2019 05:05 م
حملات صحية على الفنادق والمطاعم فى أسوان قبل استضافة منتدى الشباب مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية
أسوان - عبد الله صلاح - ندى سليم
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يواصل قسم مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بأسوان، شن حملات تفتيشية  دورية على الفنادق والمطاعم، للتأكد من سلامة الأغذية وموافاتها للإشتراطات الصحية، فى إطار الاستعداد لاستضافة منتدى الشباب العربى الإفريقى.

تأتى الحملات تحت رعاية الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، وإشراف الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير إدارة الطب الوقائى بالمديرية، وجرى زيادة وتكثيف عدد هذه الحملات خلال الأيام السابقة على الفنادق والمطاعم وأماكن إقامة النزلاء تزامنا مع انعقاد مؤتمر الشباب العربى الأفريقى، وأشرف على تلك الحملات أحمد فتح الله ومحمد عبد الجواد مفتشى الأغذية بالمديرية.

 


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