حملات صحية على الفنادق والمطاعم فى أسوان قبل استضافة منتدى الشباب

تأتى الحملات تحت رعاية الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، وإشراف الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير إدارة الطب الوقائى بالمديرية، وجرى زيادة وتكثيف عدد هذه الحملات خلال الأيام السابقة على الفنادق والمطاعم وأماكن إقامة النزلاء تزامنا مع انعقاد مؤتمر الشباب العربى الأفريقى، وأشرف على تلك الحملات أحمد فتح الله ومحمد عبد الجواد مفتشى الأغذية بالمديرية.