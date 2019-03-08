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جمارك مطار برج العرب تحبط تهريب أجهزة تنصت وتتبع GPS الى داخل البلاد

الجمعة، 08 مارس 2019 06:34 م
جمارك مطار برج العرب تحبط تهريب أجهزة تنصت وتتبع GPS الى داخل البلاد المضبوطات
الإسكندرية أسماء على بدر
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تمكن رجال جمارك مطار برج العرب ، برئاسة محمود فرغلى ، مدير عام الموانئ الجوية من ضبط تهريب عدد من أجهزة التنصت والتتبع GPS بالمخالفة لأحكام قانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته ولأمر رئيس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى رقم 3 لسنة 1998م والتعليمات الأمنية وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاتة .
 
بدأت الواقعة أثناء  إنهاء إجراءات تفتيش الركاب  القادمين على رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من مطار القاهرة لبرج العرب ( دولى داخلى ) اشتبه كلا من محمود الجزار ، مأمور الحركة ، وطه الشهاوى ، مأمور الأمن الجمركى فى الراكب المصرى " ح . ر . ا  " قادم من اثينا حيث بدت عليه علامات القلق والارتباك ،  وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعةX-RAY بمعرفه شريف حسن ، مأمور الفحص فتبين وجود أجسام معتمه أكدت الاشتباه ،  وبالعرض على أيمن فوزى ، مدير إدارة التعريفة والقائم بأعمال  مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من محمود الجزار وعاصم صومع ومصطفى حسين مأمورى الحركة ومجدى عباس، رئيس قسم مكافحة التهريب تحت إشراف وليد عيسى وسامى الزغبى، رؤساء الوردية وبحضور طارق عبد المنعم ، رئيس قسم الأمن الجمركي لتفتيش أمتعة الراكب وتفتيشه ذاتيا حيث تبين وجود 5 أجهزه تنصت وتتبع ( GPS )، و 5 فلاشة ميمورى مزودة بميكرفون وبها إمكانية التسجيل .
 
وقرر محمود فرغلى، مدير عام جمارك الموانئ الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 19 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات.
 
 
 
 
 
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