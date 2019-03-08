video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 08 مارس 2019 02:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة بنها تطلق حملة لمحو الأمية ضمن مبادرة "حياة كريمة"

الجمعة، 08 مارس 2019 12:25 م
جامعة بنها تطلق حملة لمحو الأمية ضمن مبادرة "حياة كريمة" جامعة بنها - أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم
إضافة تعليق

أكد الدكتور حسين المغربي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها أن الجامعة بصدد البدء في محو أمية المستفيدين من مشروع تكافل وكرامة بمحافظة القليوبية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال المشاركة في مبادرة "لا أمية مع تكافل".

وأشار المغربي أن الجامعة تشارك بكثافة منذ شهر يناير الماضي في مبادرة "حياة كريمة" والتي أطلقها الرئيس السيسي في وقت سابق بهدف توفير المزيد من الرعاية والاهتمام بالفئات الأكثر احتياجا في المجتمع من خلال توفير حياة كريمة لهؤلاء وتحسين مستوياتهم المعيشية.

وأضاف المغربي أن الجامعة ستقدم الدعم التعليمي لأبناء المستفيدين من المبادرة المسجلين بالمدارس من خلال مجموعات تقوية تقوم بها كليات التربية بالجامعة وفقا لما تم الاتفاق عليه مع وزارة التضامن الاجتماعي وتحقيقا لضمان جودة التعليم، كما أن الجامعة تنظم العديد من القوافل العلاجية وتقوم كذلك بتوجيه الرعاية الصحية للمستفيدين من المبادرة "القرى الأكثر احتياجا" التي يتم تحديدها بمعرفة مبادرة حياة كريمة، وكذلك الكشف المجاني عليهم بمستشفيات الجامعة.

وقال المغربي إن أساتذة وطلاب كلية الزراعة يقومون بتقديم الدعم والإرشاد الزراعي للمستفيدين من المبادرة، كما يتم تقديم الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية والداجنة من خلال القوافل البيطرية التي تجوب قرى المحافظة.

وأكد المغربي أن أساتذة جامعة بنها المتخصصين سيقومون بقياس أثر تطبيق المبادرة بمحافظة القليوبية والتي يتم توثيق مشاركة الجامعة فيها.

وكان الدكتور حسين المغربي قد حدد آليات ووسائل تطبيق الجامعة لمبادرة "حياة كريمة" في شهر يناير الماضي وتم توثيقها وتم مخاطبة نائب وزير التضامن للحماية الاجتماعية عند بداية مشاركة جامعة بنها في تنفيذ المبادرة ويتم إعداد تقارير دورية عنها تقدم للمجلس الأعلى للجامعات، وأن الجامعة تعمل على تطويع كل إمكاناتها المادية والبشرية للمساهمة في نجاح المبادرة وخدمة أهالي محافظة القليوبية.

الجدير بالذكر أن جامعة بنها تشهد حاليًا المشاركة في عدد من المبادرات المختلفة التي تهدف لخدمة المجتمع المحيط كمبادرة "صنايعية مصر"، حيث تقوم كليات الجامعة بتدريب وتأهيل شباب محافظة القليوبية وطلاب الجامعة والتعليم الفني، بالإضافة لأصحاب الأعمال اليدوية، على الحرف اليدوية والمهن المختلفة مثل الكهرباء والسباكة والنجارة، لمواكبة احتياجات سوق العمل من العمالة المدربة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. محافظ أسيوط: تقديم المساعدة لـ82 حالة جديدة ضمن مبادرة "حياة كريمة"

صور.. "حياة كريمة" تنقذ مسنة من إهمال 12 عاما فى أسيوط.. رسالة على "واتس" المحافظ توفر لها الرعاية الصحية.. مدير المستشفى: تعانى عدم القدرة على الكلام والحركة.. وأسرتها: حالتها تدهورت بعد وفاة والدتها

اخبار القليوبية

اخبار مصر

جامعة بنها

اخبار جامعة بنها

مبادرة حياة كريمة

محو الامية




لا تفوتك
كيف نواجه الشائعات وحروب الجيل الرابع × 5 نقاط؟

كيف نواجه الشائعات وحروب الجيل الرابع × 5 نقاط؟

تعرف على روشتة المرور للنجاة من الحوادث أثناء السير فى الشبورة

تعرف على روشتة المرور للنجاة من الحوادث أثناء السير فى الشبورة

حقوقيون مصريون يكشفون جرائم "تنظيم الحمدين" أمام العالم.. ندوة بجنيف تؤكد: النظام القطرى ديكتاتورى لا يحترم القانون وينتهك حقوق العمال والمرأة والأطفال.. وتطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية فى دعم تميم للإرهاب

حقوقيون مصريون يكشفون جرائم "تنظيم الحمدين" أمام العالم.. ندوة بجنيف تؤكد: النظام القطرى ديكتاتورى لا يحترم القانون وينتهك حقوق العمال والمرأة والأطفال.. وتطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية فى دعم تميم للإرهاب

دار الإفتاء تواصل تأهيل المقبلين على الزواج.. 8 دورات شارك بها 650 شاب وفتاة.. عمرو الوردانى: نشرح لهم كيفية التعامل مع المشكلات والضغوط الحياتية.. معظم حالات الطلاق تقع فى السنة الأولى.. الهدف هو زيادة الوعى

دار الإفتاء تواصل تأهيل المقبلين على الزواج.. 8 دورات شارك بها 650 شاب وفتاة.. عمرو الوردانى: نشرح لهم كيفية التعامل مع المشكلات والضغوط الحياتية.. معظم حالات الطلاق تقع فى السنة الأولى.. الهدف هو زيادة الوعى

شاهد.. سحر إبراهيموفيتش فى الدوري الأمريكي مع لوس أنجلوس جالاكسى

شاهد.. سحر إبراهيموفيتش فى الدوري الأمريكي مع لوس أنجلوس جالاكسى

علماء فلك يكتشفون إشعاعات خطيرة تهدد حياة رواد الفضاء

علماء فلك يكتشفون إشعاعات خطيرة تهدد حياة رواد الفضاء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة