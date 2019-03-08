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تفاصيل جولة لوزير الطيران المدنى بمطار القاهرة

الجمعة، 08 مارس 2019 03:33 م
تفاصيل جولة لوزير الطيران المدنى بمطار القاهرة الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى
كتب أحمد حمادة
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أجرى الفريق يونس المصرى، وزير الطيران المدنى، اليوم، الجمعة، بجولة مفاجئة بمطار القاهرة الدولى لمتابعة سير العمل والإجراءات بالمطار، حيث تفقد صالات السفر والوصول وكاونترات الجوازات ومنطقة المهبط والتأكد من انتظام تشغيل الرحلات الجوية من وإلى مطار القاهرة.

 

وخلال الجولة وجه الوزير التحية لرجال الداخلية العاملة بالمطار وخاصة المتمركزين فى الأكمنة الخارجية وشرطة المرور ورجال الداخلية بأمن المنافذ وضباط الجوازات على حثهم الوطنى والأمنى ويقظتهم المستمرة لحماية وخدمة هذا المرفق الحيوى المهم، كما أشاد وزير الطيران بأداء جميع العاملين بشركة ميناء القاهرة بداية من العاملين على بوابات رسوم دخول وخروج المطار والمسؤولين عن التنسيق داخل صالات السفر والوصول ورجال الأمن، وكذا العاملين فى المهبط من جميع التخصصات المختلفة على تفانيهم فى عملهم وخدمة الركاب وتفهمهم لواجباتهم ومسئولياتهم.

 

ووجه الوزير الشكر أيضاً للعاملين بشركة مصر للطيران وخاصة المحطة والخدمات الأرضية على سرعة إنجاز مهامهم بدقة عالية وقدرتهم على العمل تحت ضغط مع كثافة التشغيل، خاصة فترة المؤتمرات والأحداث المهمة، وكذا العاملين بالأسواق الحرة لتقديمهم أفضل المنتجات والعروض والهدايا للركاب.

 

وحث المصرى جميع العاملين على التعاون والتنسيق مع جميع الجهات العاملة فى المطار لتقديم أفضل الخدمات للمسافرين والتأكيد على تواجد جميع الخدمات على مدار 24 ساعة للركاب، كما أكد على أهمية فتح قنوات اتصال مع  ضيوف مصر لمعرفة ما يحتاجونه دائماً من خدمات جديدة والعمل على تطوير وتحديث الخدمة بما يتناسب مع  مكانة قطاع الطيران المدنى، وإظهار مصر بصورة مشرفة أمام العالم.


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